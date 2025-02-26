Вице-губернатора Вологодской области Алексеева арестовали до 24 апреля

Басманный районный суд арестовал до 24 апреля вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил 26 февраля корреспондент «Известий».

Ранее в этот день Следственный комитет раскрыл детали дела, по которому арестовали Дениса Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова.

«По данным следствия, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов», — рассказал СК в официальном Telegram-канале.

Представитель этой организации обратился в правоохранительные органы. Алексеев и Бочаров были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ после получения части взятки.

Корреспондент «Известий» 25 февраля сообщил об аресте на два месяца главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутата собрания и его сына. Отмечалось, что они подозреваются в похищении и убийстве с особой жестокостью.