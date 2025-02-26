Главу представительства Вологодской области в Москве арестовали до 24 апреля

Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 апреля главу представительства Вологодской области в столице Кирилла Бочарова. Об этом 26 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

На заседании озвучили, что в отношении Бочарова и вице-губернатора региона Дениса Алексеева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»).

Отмечается, что по данному делу также проходят неустановленные лица.

Корреспондент «Известий» 25 февраля сообщил об аресте на два месяца главы Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области, депутата собрания и его сына. Отмечалось, что они подозреваются в похищении и убийстве с особой жестокостью.