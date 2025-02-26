В Калининградской области при падении крана на стройке пострадали двое рабочих
В городе Пионерский Калининградской области два человека пострадали в результате падения подъемного крана на стройке. Об этом 26 февраля сообщили в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.
«По предварительной информации, на строительной площадке по улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана, в результате чего пострадали 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик. Рабочие госпитализированы с различными травмами», — говорится в сообщении.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 9 февраля, на Камчатке пятеро строителей во время огнезащитной обработки металлоконструкций получили отравление парами химического вещества. Прокуратура Карагинского района организовала проверку.