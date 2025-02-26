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Историк заявил об ожидании разрешения Парижа на передачу останков русского солдата

Историк Малиновски: для транспортировки останков русского солдата нужно согласие Парижа
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Власти Франции должны решить судьбу найденных в стране останков солдата Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, потомок которого хочет захоронить их в России. Об этом 26 февраля рассказал «Известиям» французский историк, поисковик, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

«Это уникальное дело. Первый раз в истории. Если президент Франции Эммануэль Макрон скажет «да», мы организуем трансфер дипломатического самолета во Францию, и они вернут тело в Россию. Это решение могут принять только политики. Если он согласится, мы можем даже организовать экспертизу ДНК», — заявил Малиновски.

Отмечается, что речь идет об останках солдата, найденных во французской коммуне Курси, где служили воины Русского экспедиционного корпуса. Они погибли во время атаки в апреле 1917 года. У одного из погибших, солдата Александра Бушуева, нашлись потомки в России. После войны Александр и его сын Семен были объявлены пропавшими без вести.

«Я два года искал в Курси, в деревне, где за два дня в 1917 году умерло 6 тыс. русских солдат. И после двух лет поисков нашел огромную братскую могилу в траншее, а внутри был первый русский солдат. Я прекратил раскопки и позвонил в полицию и французским археологам», — отметил историк.

Сначала были найдены останки шестерых человек. Сразу же были назначены экспертизы, так как в могиле были жетоны с именами солдат. На одном из них значилась фамилия — Бушуев.

«Меня попросили поискать в архивах России. И мы нашли в [архивах] Министерства обороны всю его жизнь, нашли, что он погиб с сыном, Семеном, вместе, 19 апреля 1917 года. И теперь они держат тело, вы знаете, французские политики держат тело, потому что еще не закончились раскопки», — сообщил Малиновски.

Эксперты отмечают, что в могиле найдено минимум 15 тел. Однако всего их может быть 22. Вполне возможно, что в дальнейшем обнаружатся и останки сына павшего воина.

«Представьте, что у них все жетоны, документы, всë. В обмундировании, с каской, с рюкзаком, с оружием. Это как история, как фильм. Мы можем еще найти на них, не знаю, может быть, свадебные кольца, фотографии. Но сейчас уже не я сам провожу раскопки», — добавил поисковик.

По словам Малиновски, если вопрос репатриации тела Бушуева решится положительно, это откроет возможности для поиска родственников других павших солдат. Сам потомок воина в России, Юрий Бушуев, написал обращение с просьбой о помощи на имя президента России Владимира Путина, в котором отметил, что «возвращение останков Александра Михайловича [Бушуева] является важнейшим делом чести» для их семьи.

Боевые действия под Курси, по данным Малиновски, шли с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тыс. ранеными.

«Русских и французских солдат похоронят в одной могиле»
Организатор археологической экспедиции в Вязьме Пьер Малиновский — о найденных останках участников войны 1812 года, своей любви к Наполеону и к России

В ноябре прошлого года археологи обнаружили в польском городе Старгард большую братскую могилу с останками почти 200 военнопленных узников нацистского лагеря времен Второй мировой войны. По словам исследователей, в найденной могиле захоронены в основном военнопленные красноармейцы, но там также были обнаружены элементы польской и бельгийской военной формы. Теперь ученые намерены установить точные причины смерти захороненных.

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