Заммэра Сергунина рассказала об интересе режиссеров к съемкам в Москве

За семь лет кинокомиссия «Москино» помогла организовать порядка 10 тыс. съемок в городе: на улицах, площадях, объектах инфраструктуры, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, благодаря кинокомиссии реализовано более 2,6 тыс. проектов крупных студий и начинающих режиссеров. Самый популярный формат — сериалы. На них пришлось свыше трети от всех одобренных заявок. На втором месте — полнометражные картины (24%), на третьем — курсовые и дипломные работы учащихся профильных вузов (18,5%). Замыкают список короткометражки — почти 16%.

«Среди производителей фильмов и сериалов стабильно растет интерес к московским площадкам. Только за прошлый год столичная кинокомиссия согласовала около 1,7 тыс. съемок. Число заявок на их проведение достигло почти 3 тыс. — это примерно в полтора раза больше, чем в 2023-м», — рассказала Сергунина.

Заявки на съемки сейчас принимаются через киноплатформу «Москино», где можно найти рекомендации по подбору площадок, арендовать реквизит и костюмы, узнать о мерах поддержки. Онлайн-сервис работает чуть больше года — в 2024-м им воспользовались свыше 500 тыс. человек.