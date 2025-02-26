Додик сообщил о звонках от Вучича и Орбана после приговора

Глава Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил, что после того, как суд БиГ вынес ему приговор из-за игнорирования решений высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, ему поступили звонки от президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со словами поддержки.

«Первый звонок мне поступил от Александра Вучича, который сказал, что он с нами, а второй звонок был от Виктора Орбана. Я приглашаю Александра Вучича приехать сегодня вечером в Баня-Луку», — цитирует 26 февраля политика Радио и телевидение Республики Сербской.

Сам Вучич после приговора Додику созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии, сообщает местное издание «Вечерние новости». Оно назначено на 17:00 по времени Белграда (19:00 мск). Также отмечается, что Вучич принял приглашение Додика и отправится в Баня-Луку сегодня вечером.

Ранее в этот день сообщалось, что суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к году тюремного заключения по делу о несоблюдении решений высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта. Также ему запрещено на протяжении шести лет заниматься политической деятельностью. Отмечается, что речь идет о решении суда первой инстанции, которое может быть обжаловано.

МИД России перед этим предупредил, что в случае вынесения Додику обвинительного приговора БиГ ожидают пагубные последствия.