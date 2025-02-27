Стоять на своей: в Болгарии требуют референдума по отказу от нацвалюты

Болгарская оппозиционная партия «Возрождение» собрала 47 из 48 необходимых подписей парламентариев для проведения референдума о переходе на евро. Об этом «Известиям» заявила евродепутат от этой партии Рада Лайкова. Это будет уже вторая попытка остановить вступление Болгарии в еврозону, первую парламент отклонил в 2023 году. Помимо этой страны, негативно относятся к переходу на евро в Чехии, а Венгрия и Польша откладывают такую перспективу. В чем причины недовольства общей валютой и какие еще страны против евро — в материале «Известий».

Болгары против перехода на евро

Партия «Возрождение» собрала 47 из 48 необходимых подписей для проведения референдума о переходе Болгарии на евро. Об этом заявила «Известиям» депутат Европарламента от этой партии Рада Лайкова. Сейчас оппозиция работает над завершением запуска процесса референдума, она также намерена вынести этот вопрос на обсуждение ЕП.

— Правящие партии в Болгарии препятствуют проведению референдума, потому что боятся его результата — решительного отказа от евро. Опросы показывают, что около 80% болгар хотят сохранить лев. От введения евро выиграет лишь небольшая элита, а не обычные граждане, и люди это понимают. Введение евро сейчас было бы подобно посадке на «Титаник» после того, как он уже столкнулся с айсбергом, — заявила Лайкова «Известиям».

Напомним, что Болгария стала членом ЕС в 2007-м вместе с Румынией, но в еврозону обе страны так и не вступили. Для перехода на евро страна должна выполнить Маастрихтские критерии 1992 года, которые устанавливают максимальный размер дефицита бюджета, госдолга и других макроэкономических параметров. София выполнила четыре критерия из пяти, согласно отчету ЕЦБ летом 2024 года.

Тогда же болгарский парламент принял закон о переходе на евро, который должен был вступить 1 января 2025 года. Однако из-за высокой инфляции правительство решило отложить переход на 2026-й и обратилось в Еврокомиссию и ЕЦБ с просьбой предоставить отчет о том, готова ли Болгария, с их точки зрения, полностью перейти на евро.

— Именно болгарское правительство настаивает на переходе на евро, но при мощной поддержке ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие официальные лица ЕС кровно заинтересованы в поддержке руководства Болгарии, что было очевидно в ходе прошлых избирательных кампаний в стране, — заявила Рада Лайкова.

Важно, что в Болгарии нет общественного согласия на эту тему. В 2023 году оппозиционная партия «Возрождение» собрала почти 600 тыс. подписей для проведения референдума по вопросу перехода на евро. Однако парламент отклонил эту инициативу, против выступили 98 депутатов из 240. Конституционный суд также не поддержал этого требования.

Новую инициативу тоже должен рассмотреть парламент — он должен сделать это в течение трех месяцев с того момента, как заявку на референдум поддержат 48 депутатов. Если парламент утвердит предложение, то президент Болгарии назначит дату голосования. Чтобы предложение прошло, необходима поддержка более половины от числа принявших участие в голосовании. У инициатора референдума — партии «Возрождение» — сейчас 35 мест из 240, но правительство тоже опирается на меньшинство в 107 голосов. Поэтому успех предложения зависит от того, сможет ли «Возрождение» договориться с остальными партиями.

Наряду с попыткой добиться проведения плебисцита оппозиция начала массовые акции, участники которых требуют сохранить болгарскую валюту — лев. Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что прошедшие 22 февраля митинги были только началом. По данным февральского социологического опроса, около 57% болгар были настроены против вступления в еврозону.

Какие страны ЕС отказываются менять валюту

Опыт других не самых богатых стран (если сравнивать с лидерами ЕС), таких как Словакия, Хорватия и Латвия, показывает, что переход на евро вызывает рост цен и большую зависимость от экономических колебаний в других европейских странах. Кроме того, в Болгарии прошло уже семь парламентских выборов с 2021 года, поэтому действия политиков, которые пришли к власти при минимальной явке, вызывают неприятия у населения. Более того, сам Брюссель еще не принял окончательного решения по поводу Болгарии, поскольку понимает риски перехода на евро для одной из беднейших стран ЕС, считает доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Случай Болгарии вовсе не уникальный: из 27 государств ЕС на евро перешли только 20. Не используют общую валюту Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Швеция и Чехия. При этом у каждой из стран были свои причины.

Например, Дания при подписании Маастрихтского договора смогла выторговать себе ряд уступок, сохранив национальную валюту. В дальнейшем вопрос о присоединении к еврозоне в стране поднимался, но до референдума дело так и не дошло. В Швеции эта тема была вынесена на всенародное голосование в 2003 году, тогда большинство граждан выступило против перехода на евро.

Чехия экономически готова присоединиться к еврозоне, но после начала европейского долгового кризиса в 2009 году Прага скептически относится к этой инициативе. Действующее правительство Петра Фиалы решило отложить решение этого вопроса до парламентских выборов, которые намечены на октябрь 2025-го. Румыния не переходит на евро по причине несоответствия требуемым критериям в экономике, власти надеются решить эту задачу к 2029-му.

Венгрия и Польша также сохранили национальные валюты, но, скорее, по политическим причинам. У обеих стран достаточно сложные отношения с Брюсселем, который неоднократно прибегал к блокировке выделенных Варшаве и Будапешту средств из европейских фондов. Поэтому отказ от нацвалюты может поставить их в еще большую зависимость от решений европейских институтов.

Важно, что в странах — членах еврозоны есть политические силы, которые требуют вернуть нацвалюту. К примеру, в Германии партия АдГ предлагала провести референдум о членстве Берлина в ЕС и еврозоне. Вопрос отказа от евро в 2018 году поднимала партия «Лига» в Италии. Во время долгового кризиса возврат к драхме активно обсуждался в Греции, правительство Алексиса Ципраса в 2015-м вынесло на референдум условия финансовой помощи, предложенные ЕЦБ и МВФ. Несмотря на то, что избиратели отклонили их, Афины всё же пошли на соглашение с кредиторами.

Из тех стран, которые не собираются переходить на евро, наиболее категоричную позицию занимает Дания. Схожего мнения придерживается премьер Венгрии Виктор Орбан, но у других венгерских партий иная позиция к замене форинта на евро. В Польше и Чехии присоединение к еврозоне вызывает большие споры. Правительство Дональда Туска не против, но сам ЕС не уверен, что стоит принимать в еврозону такую большую страну, как Польша, резюмировал Вадим Трухачев.