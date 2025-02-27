Юрист назвал случаи признания имущества выморочным

Выморочное имущество — это имущество умершего лица, которое после его смерти не было унаследовано ни по закону, ни по завещанию, рассказал «Известиям» генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс 27 февраля.

Такое происходит, когда у умершего не осталось наследников, либо они отказались от наследства, либо были признаны недостойными. В результате активы переходят государству или муниципалитету, в зависимости от вида имущества и его расположения.

Эксперт объяснил, что после смерти владельца нотариус открывает наследственное дело. В течение шести месяцев потенциальные наследники могут заявить о своих правах, представить документы, подтверждающие родственные или иные отношения с умершим, и вступить в наследство.

«Если по истечении этого срока никто не обращается за оформлением наследства, нотариус выдает свидетельство о признании имущества выморочным. С этого момента оно становится собственностью муниципалитета, если речь идет о жилых помещениях и земельных участках, или переходит в федеральную собственность, если имущество представляет собой иные активы, такие как транспортные средства, коммерческая недвижимость, ценные бумаги, денежные средства, доли в уставных капиталах компаний», — уточнил Адамс.

Однако факт перехода имущества государству не всегда окончателен. Наследник, пропустивший срок по уважительным причинам, может потребовать его восстановления в судебном порядке, обратил внимание юрист.

«Закон не содержит исчерпывающего перечня таких причин, однако практика показывает, что уважительными могут быть признаны длительная болезнь, нахождение за границей, отсутствие информации о смерти наследодателя. Например, в одном из дел Верховный суд восстановил срок наследнику, который находился в длительной служебной командировке за границей и не знал о смерти родственника. В другом случае суд признал уважительной причиной юридическую неграмотность наследницы, которая не знала о необходимости формального вступления в наследство, хотя фактически проживала в доме умершего и оплачивала коммунальные платежи», — сказал эксперт.

Чтобы вернуть имущество, необходимо подать исковое заявление в суд, приложив доказательства уважительности причин пропуска срока. Судебная практика требует, чтобы такие доказательства были убедительными: справки из медицинских учреждений, командировочные удостоверения, нотариальные документы, подтверждающие отсутствие информации о наследстве. Если суд принимает положительное решение, наследнику выдается новое свидетельство о праве на наследство, после чего он может зарегистрировать имущество на себя, отметил юрист.

«В случае если имущество уже реализовано государством, наследник может потребовать денежную компенсацию. Например, если квартира, признанная выморочной, была продана на аукционе, наследник вправе получить ее стоимость, если докажет, что он имел законные права на наследование. Однако такие случаи сложны в судебном разбирательстве, и исход дела зависит от качества доказательной базы», — добавил Адамс.

Эксперт уточнил, что выморочное имущество также представляет интерес для покупателей. Государство, не имея необходимости в содержании таких активов, реализует их через публичные торги. Аукционы проходят на специализированных площадках: участники вносят задаток, проходят регистрацию и делают ставки, после чего имущество достается тому, кто предложил наибольшую сумму. При этом цены на выморочное имущество зачастую ниже рыночных, поскольку его передача новому владельцу является задачей государства, а не коммерческой структуры, подчеркнул юрист.

«Но покупка такого имущества связана с определенными рисками. Главный из них — возможное появление наследников, которые могут через суд оспорить факт передачи объекта в государственную собственность. Если суд признает их требования обоснованными, сделка может быть признана ничтожной, а имущество возвращено законным владельцам. В подобных случаях добросовестный приобретатель имеет право требовать компенсации, но судебные разбирательства могут затянуться на годы», — предупредил Адамс.

Еще одним риском он назвал наличие долговых обязательств, например, непогашенных налогов, задолженностей по коммунальным платежам, которые могут перейти к новому владельцу.

«Выморочное имущество — это особая категория собственности, регулируемая нормами наследственного права. Оно может быть возвращено наследнику при наличии веских оснований, а также приобретено на торгах, но с тщательной правовой проверкой перед покупкой», — подытожил юрист.

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