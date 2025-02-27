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Эксперт дал советы по предпродажному ремонту квартиры

Эксперт Орехов: капитальный ремонт перед продажей квартиры делать не стоит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Перед продажей недвижимости желательно привести квартиру в порядок. Однако слишком тратиться при этом не рекомендуем, так как предпродажный ремонт, как правило, не окупается, рассказал «Известиям» 27 февраля эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

«Капитальный ремонт, например замена труб или вентиляции, снос или перенос стен, точно при предпродажной подготовке квартиры не нужен», — отметил он.

По его словам, вкладываться в косметический ремонт стоит, если в квартире был, например, потоп или последний раз ремонт был сделан 40 лет назад.

«Сделайте минимум ремонтных работ, не используя дорогие стройматериалы: обновите обои или выровните и покройте краской стены и потолок, постелите на пол линолиум. Это сделает квартиру аккуратной и немного обновленной, она будет выигрышно выглядеть на фото в объявлении на продажу», — посоветовал Орехов.

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Если планируется сделать косметический ремонт стен в квартире, то рекомендуется остановить свой выбор на светлых оттенках. Эксперт объяснил, что такой вариант смотрится современно и ненавязчиво и произведет приятное впечатление на будущего покупателя. В то же время не стоит увлекаться «украшениями» — декоративными панелями, лепниной и так далее, так как это, во-первых, дорого и не окупится. Во-вторых, новый собственник, скорее всего, переделает такой ремонт в первую очередь.

Чтобы квартира выглядела дороже, можно заменить розетки и выключатели на недорогие, но при этом современные модели и поменять смесители на раковинах в ванной и на кухне, добавил Орехов.

«Квартира со свежим ремонтом вполне может быть продана на 15–20% дороже. Обновление ремонта в однокомнатной квартире в Москве обойдется вам примерно в 200 тыс. рублей вместе с материалами, в двухкомнатной в два раза дороже — 380–450 тыс. рублей. В регионах цены существенно ниже и везде разные. Например, в Курганской области вы можете уложиться в сумму до 100 тыс. рублей, ремонтируя как однокомнатную, так и двухкомнатную», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что новый ремонт можно не делать и при этом не потерять в цене, так как помимо ремонта покупателя привлекают такие моменты, как близость станций метро и остановок другого общественного транспорта, развитая инфраструктура, качество застройки.

«Как правило, продавцы не ремонтируют выставленную на продажу квартиру, а делают скидку. Покупатели обычно просят скидку 10–15%», — заключил Орехов.

Раннее, 29 декабря 2024 года, сообщалось, что среди опрошенных россиян 9% респондентов планируют в 2025 году сделать ремонт. Такие данные следуют из результатов опроса компании MAXIMUM Education. Еще 15% респондентов собираются побывать в новой стране в отпуске, 12% — помочь ребенку с поступлением.

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