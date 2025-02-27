Уролог назвал неочевидные симптомы заболеваний почек

Заболевания почек не всегда проявляются очевидными симптомами. Зачастую человек может не подозревать, что проблема кроется в этом парном органе. О неочевидных симптомах нарушения работы почек «Известиям» рассказал 27 февраля врач-уролог, андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По его словам, к таким признакам относятся затрудненное или учащенное мочеиспускание, нередко сопровождающееся неприятными ощущениями, а также симптомы, характерные для цистита. Кроме того, стоит обратить внимание на отечность лица и ног, снижение аппетита, наличие крови в моче, ноющие или острые боли в поясничной области и спине. В некоторых случаях могут наблюдаться повышение температуры и скачки артериального давления.

«Болезни почек могут возникать в любом возрасте — даже у плода во время внутриутробного развития или у новорожденного. Наследственные патологии проявляются как с рождения, так и позже, а вот острая почечная недостаточность чаще всего фиксируется в первые два года жизни», — обратил внимание специалист.

Он подчеркнул, что многие болезни почек развиваются бессимптомно, но уже на начальных этапах их можно обнаружить с помощью лабораторных исследований. Чтобы не пропустить заболевание, врач рекомендовал сдавать общий анализ мочи и крови. А пациентам с высоким риском развития почечных заболеваний, например людям с диабетом, гипертонией или системной красной волчанкой, следует регулярно проходить скрининговые обследования.

«Также диагностика рекомендована после приема препаратов, оказывающих токсическое воздействие на почки», — подчеркнул Богатырев.

Ранее, 26 февраля, врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал «Известиям», что хроническая усталость и нарушение сна могут быть связаны с низким уровнем кортизола. Он напомнил, что это важнейший гормон адаптации к стрессу, который в том числе придает энергии.