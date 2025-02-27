Разгуляй: запреты и приметы Широкого четверга, красивые картинки

На этой неделе по всей России отмечается один из самых вкусных и радостных праздников — Масленица. Началась она в понедельник, 24 февраля, и продлится до воскресенья, 2 марта. На четверг, 25 февраля, приходится день, который получил народное название Разгуляй, или Широкий четверг. Это первый день Широкой Масленицы, четырех последних дней праздничной недели, и один из самых веселых. Подробнее о праздновании Разгуляя, его традициях и приметах — в материале «Известий».

27 февраля — четвертый день Масленичной недели, Разгуляй

В 2025 году на неделю с 24 февраля по 2 марта приходится древний славянский праздник Масленица. Его корни уходят в языческие времена, для древних славян это торжество означало переход от зимы к весне, пробуждение природы после долгого зимнего сна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Существует несколько версий, откуда берет свое начало Масленица:

— изначально Масленица была связана с призывом языческого бога Ярило, символизирующего солнце, свет и плодородие. Также славяне поклонялись божеству по имени Велес, который был для них покровителем земледелия и плодородия. В конце зимы люди проводили обряды и готовили различные угощения, чтобы почтить богов;

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— Масленица — символ окончания зимы. Дата праздника всегда выпадает на дни, близкие к весеннему равноденствию, когда тепло в большинстве регионов страны побеждает холод;

— именно весной коровы начинали телиться, а из молока делали масло, символизирующее достаток в семье. Блины же олицетворяли солнце и поэтому стали главным угощением праздника.

Каждый день Масленичной недели получил свое собственное название в зависимости от традиций, которые соблюдали славяне. В четверг начинается так называемая Широкая Масленица, когда подготовительные домашние работы к празднику заканчиваются. Обычно весь световой день проводили на улице, гуляли, катались с горок, танцевали и просто весело проводили время. В связи с этим четверг получил название «Разгуляй» или «Широкий разгул».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После крещения Руси смысл Масленицы трансформировался. Эта неделя стала подготовительной перед Великим постом, который в 2025 году начнется в понедельник, 3 марта, и получила название Сырной, или Мясопустной седмицы. В это время верующим уже нельзя принимать в пищу мясо, однако молочные продукты, в том числе сыр, творог и сметана, разрешены. Именно они считаются самыми популярными начинками для блинов.

В XVIII веке праздник окончательно вошел в православную культуру. При этом, как поясняют священники, нет ничего плохого в отмечании праздника, если под Масленицей подразумеваются народные проводы русской зимы, за исключением ритуального сжигания чучела Масленицы. Личное участие в любом ритуале, не связанном с христианством и носящем мистический характер, является греховным для верующего.

Что делать на четвертый день Масленицы в 2025 году

Четверг Масленицы был по-настоящему веселым днем и сопровождался различными мероприятиями, в которых участвовали как молодые, так и взрослые:

— «масленичные поезда». Наши предки запрягали конями повозку, на которую ставили столб, к нему прикрепляли колесо. Сверху сажали гармониста, за повозкой следовала веселая празднующая толпа. Всё это сопровождалось колядками (обрядовыми песнями);

— колядки. Именно в четверг люди брали различные музыкальные инструменты и ходили по домам с колядками. При этом обязательно нужно было угостить колядующих сладостями, блинами или вином. За такое гостеприимство хозяева получали в ответ благодарственную песню. Традиция петь масленичные колядки сохранилась до сих пор, особенно в сельских местностях. Занимаются этим дети, для чего они специально наряжаются, ходят по домам и получают в виде поощрения сладости или монетки;

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— кулачные бои. Это развлечение считалось одной из главных традиций четвертого дня Масленичной недели, особенно среди молодых парней и мужчин. Для этого они собирались у реки, где устраивали бои один на один, или «стенка на стенку». Чтобы забава таковой и оставалась, были свои запреты — не бить ниже пояса и по затылку. Тем не менее, травмы всё же были. С ними было связано свое поверье. Если на кулачных боях пролилась кровь, она становится жертвой умершим предкам. Таким образом, почившие не гневаются на живых и не тревожат их;

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— взятие крепости. Чаще всего на реке возле села или же на площади строили снежный городок, который для прочности обливали водой. Молодые люди делились на две команды, главной задачей было взятие этого городка. Одна группа была пешей и обороняла свою крепость при помощи веток, метел или снега. Вторая же на конях должна была захватить этот городок. Как и кулачные бои, эта забава сопровождалась различные травмами и переломами, поэтому часто на нее накладывали запрет;

— заезд на лошадях. Так как Масленица исторически символизирует победу весны над зимой и тепла над холодом, устраивались специальные заезды на лошадях вокруг своей деревни. Ехать нужно было по часовой стрелке. Славяне считали, что таким образом они помогают солнцу прогнать морозы;

— масленичный столб. На площади ставили высокий столб, а на его верхушке вешали подарки. Молодые люди в Разгуляй прикладывали все силы и старались достать для девушки или жены так называемую звезду с неба.

Существовали и другие развлечения. Как и в остальные дни Масленицы, было принято кататься с горок, делали это и взрослые, и дети. Также многие участвовали в перетягивании каната и прыжках через костер (считалось, что таким образом происходит очищение от грехов). Продолжали свою работу и ярмарки. Обязательной традицией дня, конечно же, было угощение — блины с разными начинками. Подавали их с медом, сметаной и вареньем. Вечером все собирались на главной площади, водили хороводы, пели и танцевали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Важно отметить, что Масленица в церковной традиции имеет другое наименование. Неделя стала называться Сырной, или Мясопустной седмицей. Это подготовительная неделя перед Великим постом, когда строгих ограничений в еде еще нет, однако уже запрещено есть мясо. В связи с этим в качестве начинки для блинов верующие выбирают только те продукты, которые разрешены на этой неделе.

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В наши дни Масленица уже не имеет своего прежнего масштаба и культового значения, однако она сохранила дух народного праздника. На главных площадях, в парках или в центре городов устраивают массовые мероприятия, которые сопровождаются хороводами, конкурсами, мастер-классами, катанием с горок и многим другим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Немаловажным в этот день считается оставить все работы и поучаствовать в мероприятиях . Труд в Разгуляй считался дурной приметой, все работы или домашние дела нужно было закончить заранее.

Также считалось, что четверг — идеальное время для перемирия. Те люди, которые были в ссоре, угощали друг друга блинами и забывали старые обиды. В частности, это было связано и со скорым наступлением Великого поста.

Разгуляй: запреты и приметы сегодня, 27 февраля

Широкий Разгуляй, или середина масленичной недели, был одним из самых веселых дней праздника. В этот день нельзя было грустить и оставаться в одиночестве, чтобы не провести одному весь год. Важно было выйти на улицу и веселиться вместе с друзьями, родственниками и соседями. Работать было уже нельзя, однако, чтобы дома было чисто, важно было доделать домашнюю работу до четверга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С приходом православия, когда вместо Масленицы стали отмечать Мясопустную седмицу, основные ограничения приходились на продукты. Верующие активно готовятся к Великому посту, который наступит всего через несколько дней, 3 марта, и отказываются от мяса. Кроме того, на Масленичную неделю, как и в другое время, особенно важно было словом и делом помогать нуждающимся, не только деньгами, но и добрыми делами.

Примером может стать притча о добром самарянине. Она рассказывает о милосердии и бескорыстной помощи попавшему в беду человеку со стороны прохожего, представителя враждующей этнической группы.

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Как и другие дни Масленичной недели, в Разгуляй наши предки наблюдали за погодой и другими событиями, чтобы выявить закономерности. Таким образом сформировались приметы этого дня, связанные с погодой и не только:

— не забудешь выбросить мусор в четверг — ждет семью удача и богатство;

— на крыше много сосулек — урожай ждет богатый;

— если ветер дует с юга или юго-запада, то оттепель наступит очень скоро;

— идет снег — лето будет холодным и дождливым;

— день выдался солнечным — весна будет теплой.

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Как на Масленой неделе

Из печи блины летели!

С пылу, с жару, из печи,

Все румяны, горячи!

Масленица, угощай!

Всем блиночков подавай.

С пылу, с жару — разбирайте!

Похвалить не забывайте.

Создано при помощи ИИ Открытка с Масленицей

Масленица-девица, снежной зимы сестрица,

К нам на двор примчится блинами угоститься!

Встанут мастерицы у печи крутиться,

Будут думать да гадать, как девицу ублажать.

Ароматными блинами,

Удалыми пирогами с красноперыми боками

Станем солнышко будить,

Будем весело кутить!

Создано при помощи ИИ Открытка с Масленицей

Ой ты, Масленица на двор въезжает,

Широкая на двор взъезжает.

А мы, девочки, ее встречаем,

А мы, красные, ее встречаем.

Ой ты, Масленица, погости недельку,

Широкая, погостюй другую.

Масленица, я поста боюся,

Широкая, я поста боюся.

Ой ты, Маслена, пост еще далече,

Широкая, пост еще далече.