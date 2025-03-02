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Советские войска заняли более 30 населенных пунктов на территории Померании

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Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн
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В пятницу, 2 марта 1945 года, советские войска юго-западнее Кенигсберга заняли населенные пункты Розен, Рентегютер, Шенвальд, Шенау, Мертенсдорф и железнодорожную станцию Шенау. Об этом сообщает газета «Известия».

«Юго-западнее города Кенигсберг наши войска вели бои по ликвидации восточно-прусской группировки противника. Крупные силы немцев, зажатые на небольшой территории, упорно сопротивляются. Не считаясь с потерями, противник бросает в контратаки пехотные части, усиленные танками и самоходными орудиями. В течение дня наши войска на различных участках отбили свыше 60 контратак. Взламывая оборону противника, советские части обходят его опорные пункты, а затем уничтожают вражеские гарнизоны», — гласит сообщение издания от 2 марта 1945 года.

До Великой Победы оставалось ровно 68 дней.

В результате советским войскам удалось овладеть сильно укрепленным селением Шенвальд. Другие части выбили немцев из населенного пункта и железнодорожной станции Шенау. Противник потерял только убитыми свыше 3 тыс. солдат и офицеров.

«На территории Померании, северо-западнее и западнее города Нойштеттин, наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 30 населенных пунктов. Среди них Гольдовк, Дуббертех, Клингбек, Перзанцих, Гиссольк, Иухов», — говорится в сообщении издания от 2 марта 1945 года.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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