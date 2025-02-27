Когда и где наблюдать парад планет 28 февраля

В последний месяц зимы россиян ждет завораживающее астрономическое событие — великий парад планет. В небе в условную линию выстроятся сразу семь планет. В последний раз это редкое явление наблюдалось в июне 2022 года. О том, когда и где наблюдать парад планет в феврале 2025 года, рассказывают «Известия».

Чем уникален парад планет 28 февраля 2025 года

Астрономическое явление связано с вращением планет вокруг Солнца. Каждая из них движется по своей собственной орбите с определенной скоростью. Когда планеты располагаются близко по одну сторону от Солнца, происходит парад планет, или, говоря языком астрономов, планетарное выравнивание.

Случается подобное явление довольно часто. Например, всего месяц назад, 21 января, в ночном небе появились шесть планет Солнечной системы: Венера, Марс, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер. Они были видны невооруженным глазом из разных точек Земли. Такое расположение называют большим выравниванием.

Если происходит сближение трех планет, то наступает мини-выравнивание. Четыре планеты образуют малое выравнивание, а одновременное появление семи планет именуют великим, или полным, выравниванием. Сближение такого количества планет уже считается редкостью.

Именно это явление и можно будет наблюдать в конце зимы. Астрономы охарактеризовали его как «великое февральское сближение». В одну линию на небе выстроятся сразу семь планет: Венера, Марс, Меркурий, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер.

Когда наблюдать парад планет в феврале 2025 года

Парад планет будет виден по всему миру за несколько дней до окончания месяца. Однако вести наблюдение рекомендуется вечером 28 февраля. Лучшим временем станет период с 18:30 до 21:30 мск, сообщают в Московском планетарии.

Невооруженным глазом можно будет разглядеть только четыре планеты: Венеру, Марс, Меркурий и Юпитер. Для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется хороший бинокль или телескоп. А чтобы увидеть Сатурн, нужно будет знать точное время его появления в месте наблюдения. Это связано с тем, что 28 февраля планета будет находиться очень близко к Солнцу.

В целом условия для наблюдения складываются благоприятные. По времени парад планет совпадает с новолунием. Так что ночное светило не помешает наблюдению и можно будет разглядеть даже более тусклые объекты. Однако важно следить за погодой, поскольку облачность и осадки могут сильно испортить картину.

Наблюдение следует начинать сразу после захода солнца, выбрав место вдали от ярких огней. Чтобы увидеть, как планеты будут выглядеть в той или иной локации, можно воспользоваться специальным приложением. Например, Sky Tonight или Star Walk 2.

Что ожидать от парада планет 28 февраля

С давних времен парад планет вызывает большой интерес не только у астрономов, но и астрологов. Последние считают, что астрономическое явление способно оказывать сильное воздействие на живые организмы, включая человека, в результате высвобождения большого количества энергии. И чем больше планет выстраивается в ряд, тем сильнее это воздействие.

К негативным последствиям астрологи относят эмоциональную нестабильность, апатию и даже депрессию. В этот период эмоции могут выйти из-под контроля и привести к ссорам и конфликтам. Кроме того, могут обостриться некоторые заболевания. В то же время энергия небесных тел дает силы для решительных перемен в жизни.

Согласно астрологическому прогнозу на 28 февраля, большие перспективы откроются перед Раками, особенно если они сами готовы к изменениям. Стабильные Девы имеют хорошие шансы преуспеть в романтических отношениях. Скорпионы испытают прилив вдохновения и, возможно, откроют в себе новые творческие способности. А Стрельцы почувствуют сильную тягу к созданию домашнего уюта.

Благоприятно парад планет скажется и на Водолеях. Они смогут решить накопившиеся проблемы, прежде всего в сфере финансов. Весы могут почувствовать необходимость в смене гардероба или внешнем преображении. При этом им нужно избегать переутомления и беречь свои силы, иначе потом их придется долго восстанавливать. Козерогам следует внимательно отнестись к своему окружению, так как они могут стать жертвой обмана.

Львам и Овнам рекомендуется прислушаться к своему внутреннему голосу. Возможно, он подскажет, как поступить в той или иной ситуации. Близнецам следует контролировать свои эмоции, чтобы не испортить отношения с близкими и начальством. Тельцам в этот период лучше не рассказывать о своих планах, иначе осуществить задуманное не получится. Рыбам же необходимо проявить большую организованность в делах, проявив твердость и настойчивость.

Ранее в феврале можно было наблюдать Снежную Луну. «Известия» рассказывали, чем уникально это явление.