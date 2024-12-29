ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов ТЭК Подмосковья
ФСБ задержала гражданина РФ за госизмену. Его подозревают в передаче Украине фото объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Подмосковья. Об этом 29 декабря сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«Задержан гражданин РФ 1983 г. р. по подозрению в совершении государственной измены», — отметили в сообщении.
По данным ФСБ, задержанный установил связь через Telegram с представителем ГУР Минобороны Украины и по заданию куратора за денежное вознаграждение собрал и передал фотоматериалы объекта топливно-энергетического комплекса в Московской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). По решению суда он был арестован.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.
Ранее, 16 декабря, Военный суд приговорил к 19 годам колонии Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене, участии в террористической организации «Легион свободы России» (признана террористической и запрещена на территории РФ) и в подготовке диверсий на стратегических объектах в Московской области.