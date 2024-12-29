В МВД Эстонии не увидели необходимости закрывать границы с Россией
В закрытии границ с РФ нет необходимости, поскольку это не решит проблему безопасности. Такое мнение выразил 29 декабря глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
«Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы. Мы готовы к этому, если это будет необходимо. Однако на данный момент такая мера не была необходимой с точки зрения безопасности», — сказал Ляэнеметс.
По его словам, спешить в принятии решения о быстром перекрытии границ в Нарве и Южной Эстонии не стоит, поскольку это может оказать влияние на местных жителей.
Подробностей обстоятельств, при которых Эстония может закрыть границы с РФ, в материале не приводится.
Ранее, 26 декабря, премьер Эстонии Кристен Михал заявил о намерении привлечь морские силы НАТО для защиты критически важных инфраструктур в Балтийском море. По его мнению, в этом вопросе следовало бы быть более активными.
До этого, 25 декабря, в Финляндии, Латвии и Эстонии заявили о несостоятельности противостоять России без участия США. Тогда Михал сказал, что НАТО необходимо укреплять обороноспособность.
Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет.