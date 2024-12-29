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В МВД Эстонии не увидели необходимости закрывать границы с Россией

Глава МВД Эстонии: закрытие границ с Россией не решит проблемы безопасности
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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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В закрытии границ с РФ нет необходимости, поскольку это не решит проблему безопасности. Такое мнение выразил 29 декабря глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.

«Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы. Мы готовы к этому, если это будет необходимо. Однако на данный момент такая мера не была необходимой с точки зрения безопасности», — сказал Ляэнеметс.

По его словам, спешить в принятии решения о быстром перекрытии границ в Нарве и Южной Эстонии не стоит, поскольку это может оказать влияние на местных жителей.

Подробностей обстоятельств, при которых Эстония может закрыть границы с РФ, в материале не приводится.

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Ранее, 26 декабря, премьер Эстонии Кристен Михал заявил о намерении привлечь морские силы НАТО для защиты критически важных инфраструктур в Балтийском море. По его мнению, в этом вопросе следовало бы быть более активными.

До этого, 25 декабря, в Финляндии, Латвии и Эстонии заявили о несостоятельности противостоять России без участия США. Тогда Михал сказал, что НАТО необходимо укреплять обороноспособность.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет.

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