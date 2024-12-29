Эксперт назвал возможные причины ЧП с самолетом в Южной Корее
Причиной крушения самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в Южной Корее мог быть сломанный реверс самолета или сознательное неснижение скорости экипажем. Об этом 29 декабря сообщил «Известиям» заместитель директора Хабаровского Авиционно-спортивного клуба по летной подготовке Юрий Бордунов.
«Самолет двигался по полосе, не снижая скорости. Причин может быть две: не работал реверс <...>, либо экипаж сознательно не до конца опускал нос самолета, чтобы пожар не начался раньше», — заметил эксперт.
Эксперт отметил, что если бы самолет сел на грунт и не имел препятствий в виде бетонной стены, то последствия могли бы быть не такими страшными. Он исключил, что проблемой выхода шасси было попадание птицы в правый двигатель лайнера. Кроме того, добавил, что причиной авиакатастрофы помимо неисправности шасси могли стать и другие обстоятельства.
На борту лайнера Boeing 737-800, который выполнял рейс из Бангкока в аэропорт Муан, находились 175 пассажиров. По последним данным СМИ, при крушении погибло 120 человек.
О ЧП в аэропорту Муан с самолетом авиакомпании Jeju Air стало известно ранее в этот день.