СМИ сообщили о 120 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Количество погибших при крушении самолета авиакомпании Jeju Air в Южной Корее при посадке в аэропорту Муан выросло до 120 человек. Об этом 29 декабря сообщило в агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.
«Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 120 человек. <...> Проверка продолжается», — приводит агентство сообщение пожарных служб.
И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с инцидентом, информирует Yonhap.
По данным агентства, было принято решение сформировать группу для расследования авиакатастрофы в аэропорту Муан. Команду возглавит южнокорейский политик Квон Ён Джин.
Согласно публикации, оперативная группа расследования крушения самолета посетит Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и безопасностью в Сеуле, чтобы разобраться в обстоятельствах аварии. 30 декабря Квон и участники группы планируют приехать на место происшествия и выслушать мнения о мерах по устранению последствий аварии и предотвращению ее повторения. Кроме того, они посетят семьи погибших.
О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. По сообщению администрации аэропорта, самолет разбился при посадке на фюзеляж из-за поломки шасси, не успев сбросить скорость.