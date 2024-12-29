Fox News включил оговорку Байдена о Путине в список главных политических ляпов года
Американский телеканал Fox News 28 декабря включил в список главных политических оплошностей 2024 года оговорку президента США Джо Байдена, который перепутал президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая) с российским лидером Владимиром Путиным.
«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин», — заявил Байден, выступая в июле на cаммите НАТО в Вашингтоне.
Осознав свою ошибку, демократ попытался исправить ситуацию, однако оговорка тут же стала поводом для насмешки и критики.
Fox News также включили в свой список еще одно неудачное высказывание американского лидера. Накануне выборов президента США в ноябре Байден назвал сторонников избранного президента США Дональда Трампа «мусором».
Позднее вице-президент США Камала Харрис прокомментировала сравнение Байденом сторонников Трампа с мусором. Она заявила, что категорически не согласна с критикой групп людей, основанной на том, кого из кандидатов они поддерживают. Белый дом, в свою очередь, разослал стенограмму, указывая на то, что Байден не говорил, что сторонники Трампа — мусор, а всего лишь запутался в своих словах и осуждает конкретно высказывания Хинчклиффа.