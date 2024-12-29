Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 120 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Мир
ООН назвала 2024 год «одним из худших для детей»
Спорт
Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голевым передачам в НХЛ
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото объектов ТЭК Подмосковья
Мир
Лавров назвал передачу Данией второй партии F-16 Украине попыткой эскалации
Мир
В МВД Эстонии не увидели необходимости закрывать границы с Россией
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом
Армия
В Курской области Росгвардия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее
Мир
СМИ рассказали об ухудшении отношений между Германией и Турцией из-за кебаба
Мир
У разбившегося в Южной Корее самолета были проблемы с двигателем незадолго до катастрофы
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и гололед в Москве 29 декабря
Мир
Лавров заявил о необходимости отказаться от моратория на размещение РСМД
Мир
Разбившийся в Южной Корее самолет пытался совершить посадку на фюзеляж
Армия
Расчет РЗСО «Град» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении
Спорт
Российский шахматист Мурзин стал чемпионом мира по рапиду
Мир
MWM сообщил об угрозе важнейшим самолетам НАТО от первого полка ВС РФ с ЗРК-500
Общество
Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг

Fox News включил оговорку Байдена о Путине в список главных политических ляпов года

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский телеканал Fox News 28 декабря включил в список главных политических оплошностей 2024 года оговорку президента США Джо Байдена, который перепутал президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая) с российским лидером Владимиром Путиным.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин», — заявил Байден, выступая в июле на cаммите НАТО в Вашингтоне.

Осознав свою ошибку, демократ попытался исправить ситуацию, однако оговорка тут же стала поводом для насмешки и критики.

Карикатурная демократия: Байден помиловал сына Хантера вопреки закону
Решение уходящего президента США не поддержали даже соратники по партии

Fox News также включили в свой список еще одно неудачное высказывание американского лидера. Накануне выборов президента США в ноябре Байден назвал сторонников избранного президента США Дональда Трампа «мусором».

Позднее вице-президент США Камала Харрис прокомментировала сравнение Байденом сторонников Трампа с мусором. Она заявила, что категорически не согласна с критикой групп людей, основанной на том, кого из кандидатов они поддерживают. Белый дом, в свою очередь, разослал стенограмму, указывая на то, что Байден не говорил, что сторонники Трампа — мусор, а всего лишь запутался в своих словах и осуждает конкретно высказывания Хинчклиффа.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024