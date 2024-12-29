Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине в 2025 году в четыре раза поднимут тариф на прокачку газа
Мир
Глава минобороны США проведет заседание по поддержке Киева до конца января
Мир
В Аргентине пятерых человек обвинили в причастности к смерти певца Пейна
Происшествия
Две женщины погибли при пожаре в деревянном доме в ХМАО
Общество
Иллюзионист Владимир Данилин умер в возрасте 73 лет
Происшествия
В Ленинградской области со сломавшейся аэролодки спасли рыбаков
Общество
Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов РФ
Общество
В МИД РФ предрекли неотвратимое наказание организаторам атаки на больницу в Алешках
Мир
В Грузии сообщили о продолжении поддержки оппозиции со стороны Запада
Армия
Минобороны РФ сообщило о подвигах российских военных в зоне спецоперации
Мир
В Грузии запатентовали Деда Мороза как интеллектуальную собственность
Общество
В Крыму из горящего гаража спасли семь кошек
Спорт
Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Гонконге в парах
Происшествия
Четыре мирных жителя ДНР пострадали в результате атак со стороны ВСУ
Мир
В Венгрии сообщили о появлении новых сторонников прекращения конфликта на Украине
Мир
Польша построит дорогу к границе РФ для возможной переброски войск
Мир
Зеленский уволил замруководителя офиса президента и глав двух обладминистраций
Мир
В Германии призвали ограничить влияние соцсети X в Европе из-за комментариев Маска

По Севморпути по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн т грузов

Замминистра Гусейнов: по Севморпути по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн т грузов
0
Фото: Global Look Press/Rosatom
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По Северному морскому пути (СМП) по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн т грузов. Об этом сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

«Северный морской путь. Обновили рекорд! Перевезли более 37,3 млн т», — проинформировал он в своем Telegram-канале.

Гусейнов также сообщил, что в 2024 году был запущен штаб по доставке грузов на Дальний Восток. При этом количество не перевезенных вагонов было сокращено с 1583 до двух.

«Доставили в самые отдаленные части нашей страны более 3,5 млн т товаров жизнеобеспечения», — добавил он.

Северный страж: военный ледокол «Николай Зубов» спущен на воду
ВМФ России наращивает силы для охраны арктических границ и Севморпути

Ранее, 18 декабря, президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании Морской коллегии России в среду рассказал про вводимые в стране инновационные технологии судостроения. Президент НИЦ рассказал о вводе в строй новых атомных ледоколов серии 2220, один из которых находится на стадии строительства в Санкт-Петербурге.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024