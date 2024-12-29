По Севморпути по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн т грузов
По Северному морскому пути (СМП) по итогам года перевезли рекордные 37,3 млн т грузов. Об этом сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
«Северный морской путь. Обновили рекорд! Перевезли более 37,3 млн т», — проинформировал он в своем Telegram-канале.
Гусейнов также сообщил, что в 2024 году был запущен штаб по доставке грузов на Дальний Восток. При этом количество не перевезенных вагонов было сокращено с 1583 до двух.
«Доставили в самые отдаленные части нашей страны более 3,5 млн т товаров жизнеобеспечения», — добавил он.
Ранее, 18 декабря, президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании Морской коллегии России в среду рассказал про вводимые в стране инновационные технологии судостроения. Президент НИЦ рассказал о вводе в строй новых атомных ледоколов серии 2220, один из которых находится на стадии строительства в Санкт-Петербурге.