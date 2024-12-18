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Ковальчук рассказал про инновационные технологии российского судостроения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на заседании Морской коллегии России в среду, 18 декабря, рассказал про вводимые в стране инновационные технологии судостроения.

«Инновационные новые технологии судостроения, куда входят ледокол, глубоководные аппараты, атомный газовоз и самодвижущаяся ледостойкая платформа с ядерной энергоустановйкой на борту. Основой этих технологий является принципиально новое арктическое материаловедение», — сказал он.

Ковальчук отметил важность создания инфраструктуры вдоль Северного морского пути для эффективного использования новых технологий. Он также упомянул о необходимости ликвидации ядерного наследия в Арктике и подчеркнул мировое лидерство России в области атомного ледокольного флота.

Президент НИЦ рассказал о вводе в строй новых атомных ледоколов серии 2220, один из которых находится на стадии строительства в Санкт-Петербурге.

Он также сказал о создании более мощного ледокола «Лидер», необходимость которого обусловлена неравномерной толщиной льда в Арктике.

«Мы разработали полностью и «Росатом» производит серийно ледокольные установки КЛТ 40 и РИТМ 200. Дальше у нас атомный подводный флот: четвертое поколение мы сейчас обсуждаем и новый пятый. Есть единственная первая в мире плавучая атомная станция и новые модели, модернизированные есть на плаву», — отметил он конкурентное преимущество России в этой сфере.

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Ранее, 10 октября, Ковальчук, отвечая на вопрос, какое преимущество России дает наличие современного ледокольного флота, заявил, что многие страны мира стремятся «проникнуть» в Арктику из-за отсутствия у них ресурсов, которые имеются у России. Ученый напомнил, что в Арктике сосредоточено около 25% мировых запасов углеводородов, поэтому все стремятся туда, «потому что ресурсов нет», пояснил он.

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