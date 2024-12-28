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Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула

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Фото: Global Look Press/Stefano Spaziani
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Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил 28 декабря, что папа римский Франциск в честь 25-го юбилейного года присвоил дворянский титул ему и его жене, оперной певице Светлане Касьян.

При этом информация о присвоении титула не комментировалась ни на портале Vatican News, Дикастерии по делам коммуникации, ни в социальных сетях председателя ВСС.

«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание. Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском», — заявил Севастьянов в беседе с «РИА Новости»..

Он также сообщил, что приобретенное им дворянство будет передаваться по наследству.

«То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — отметил Севастьянов.

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Ранее, 24 декабря, папа римский Франциск во время торжественной ночной мессы Рождества в Ватиканской базилике открыл Святые врата, ознаменовав начало юбилейного святого года, посвященного надежде. Папа Франциск провел торжественную церемонию открытия Святых врат в Ватикане, несмотря на то что был в кресле-коляске.

Католики всего мира 25 декабря празднуют Рождество Христово. В этот день вспоминают библейское предание о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Ежегодно по случаю торжества в Европе и других частях света проводятся рождественские мероприятия, которые длятся вплоть до 1 января. В городах проходят ярмарки, спектакли, благотворительные акции. На улицах устанавливают вертепы с яслями и фигурами Богоматери и младенца Христа, а в домах готовят рождественский ужин, главным блюдом которого является запеченная индейка. Православные празднуют Рождество 7 января, что связано с различием дат в календарях, принятых католической и православной церквями.

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