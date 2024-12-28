СМИ сообщили о сожалении Байдена из-за отказа участвовать в выборах президента США

Действующий президент США Джо Байден в частном порядке выражает сожаление о своем решении отказаться от участия в выборах главы государства. Об этом 28 декабря сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на собеседников.

«Байден и некоторые из его советников по-прежнему считают, что ему следовало остаться в предвыборной гонке, несмотря на неровное выступление на дебатах и ​​низкие показатели опросов, побудившие демократов надавить на него, чтобы он снял свою кандидатуру», — говорится в материале.

По словам собеседников издания, в последние дни Байден и его соратники говорили, что он всё же мог бы одержать победу над избранным президентом Дональдом Трампом.

Отмечается, что в преддверии завершения своей 50-летней политической карьеры уходящий глава Белого дома стал осознавать ряд своих стратегических просчетов и даже некоторые из его ближайших советников недавно признали, что его стиль правления не всегда соответствовал сегодняшнему дню.

Ранее, 26 декабря, газета The New York Times сообщила, что Байден находится в расстроенном состоянии из-за того, что до окончания его президентского срока остается меньше месяца. По информации газеты, союзники часто находят главу Белого дома в задумчивом, а иногда и в плохом настроении. По словам знакомого с ситуацией источника, президент поедет в Ватикан, чтобы «искать утешения и облегчения».