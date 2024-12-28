В США ограбили дом звезды НБА Луки Дончича

В Далласе (штат Техас) дом звезды национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Луки Дончича был ограблен. Об этом 28 декабря сообщил его менеджер Лара Бет Сигер спортивному телеканалу ESPN.

«В тот момент никого не было дома, и, к счастью, Лука и его семья в безопасности», — сказал Сигер.

Уточняется, что расследование продолжается.

Лука Дончич является профессиональным баскетболистом из Словении, который входит в состав клуба НБА «Даллас Маверикс». Ключевой игрок словенской сборной обеспечил команде золотую медаль на чемпионате Европы в 2017 году. Дончич возглавляет спортивные рейтинги и претендует на звание нового лидера в НБА.

Ранее, 6 августа, в Париже на Олимпийских играх у менеджера сборной Индонезии по бадминтону украли сумку с $62 тыс. для команды, банковскими картами и документами спортсменов. Индонезийский менеджер сообщил о пропаже в посольство страны в Париже. В результате на помощь прибыли сотрудники диппредставительства и местной полиции.