В Приморье зафиксировали около 600 конфликтных ситуаций с хищниками в 2024 году

На территории Приморского края в 2024 году зафиксировано около 600 конфликтных ситуаций с хищными животными. Из дикой природы изъяли семь зверей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов.

Всего между человеком и хищником в этом году произошло 584 конфликтные ситуации, из них 265 связаны с тиграми. Охотнадзору пришлось изъять из дикой природы четырех амурских тигров и трех медведей.

В настоящее время действуют пять разрешений на отлов конфликтных особей амурского тигра в Хасанском округе, где в районе поселка Приморский в 2024 году было зафиксировано шесть случаев выхода полосатого хозяина тайги к людям. Хищников пытаются отловить специалисты Госохотнадзора при поддержке инспекторов нацпарка «Земля леопарда», сформировавших две оперативные группы.

В минлесхозе объясняют, что в декабре в соцсетях участились публикации о встречах человека и тигра на юге региона. Обеспокоенность вызывают населенные пункты Приморский, Андреевка, Барабаш и Филипповка. При этом предполагается, что на территории нацпарка «Земля леопарда» в Хасанском округе и Надеждинском районе обитают 58 особей амурского тигра и 129 особей дальневосточного леопарда.

Конфликтной ситуацией считается любой выход хищника к людям или населенным пунктам, включая обычный визуальный контакт.

26 декабря центр «Амурский тигр» сообщил, что редкие дальневосточные леопарды, по предварительным данным, напали на собак в трех селах Приморья. За день до этого стало известно о ДТП с участием тигра в Хасанском районе — его сбил внедорожник Toyota, но хищник пережил столкновение и убежал в лес. Позже его удалось обнаружить с помощью квадрокоптера, судя по всему, животное значительных травм не получило.