В Калининграде полиция вернула женщине похищенные мошенниками 12 млн рублей

Полиция в Калининграде вернула 52-летней жертве мошенников похищенные 12 млн рублей. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба областного управления МВД в Telegram.

В начале декабря жительнице Калининграда позвонили аферисты, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, и убедили женщину передать свои сбережения курьеру, заверив, что деньги будут переведены на «безопасный счет». Потерпевшая передала курьеру наличными €50 тыс. и более $65 тыс., составляющих в рублевом эквиваленте свыше 12 млн рублей.

«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области по горячим следам задержали двух пособников телефонных мошенников в возрасте 19 и 20 лет, приехавших из Санкт-Петербурга. Денежные средства были изъяты <…> Валюта была возвращена гражданке в полном объеме», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Фигурантов заключили под стражу.

Днем ранее сообщалось, что в Москве студентка отдала мошенникам наличные и украшения из сейфа на общую сумму 7,5 млн рублей. Во время общения преступники вынудили потерпевшую установить неизвестное приложение и рассказать об имуществе в квартире.