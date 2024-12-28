Хуситы сообщили об уничтожении американского дрона MQ-9 Reaper над Йеменом

В Йемене хуситы сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper в небе над провинцией Эль-Байда. Об этом 28 декабря сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

«ПВО вооруженных сил Йемена сбила американский беспилотник MQ-9, выполнявший враждебные задачи в воздушном пространстве провинции Эль-Байда. Беспилотник был сбит ракетой класса «земля– -воздух» местного производства», — написал Сариа.

Военный представитель йеменских хуситов добавил, что за последнее время это 13 БПЛА, который удалось сбить системой противовоздушной обороны.

Ранее, 22 декабря, Сариа заявил, что хуситы сбили истребитель ВМС США F/A-18 при атаке на авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море. Сариа отметил, что их атака привела к тому, что большинство военных самолетов противника покинули воздушное пространство Йемена, чтобы защитить атакованный авианосец в Красном море.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.