На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области
Объекты инфраструктуры получили повреждения в Днепропетровской области Украины. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
Сообщается, что инфраструктура повреждена в Никопольском районе. Количество поврежденных объектов не уточняется.
В субботу воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Ранее, 3 декабря, Сергей Лысак сообщил, что в Никопольском районе Днепропетровской области Украины инфраструктура получила повреждение. Лысак добавил, что повреждения также получили автомобильная стоянка, три машины и три частных дома.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.