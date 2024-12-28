Журналистка Welt решила уволиться после выхода интервью с Маском

Глава отдела мнений немецкой газеты Welt Ева Мари Когель решила уволиться после выпуска изданием интервью с американским миллиардером Илоном Маском.

«Мне всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появилась статья Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после того, как материал отправился в печать», — написала она в социальной сети X (бывш. Twitter).

В статье, которая опубликована на сайте издания, Маск раскритиковал экономическую и культурную политику ФРГ и повторно высказался в поддержку партии «Альтернатива для Германии». Предприниматель назвал АдГ «последней искрой надежды» для страны и призвал немцев голосовать за нее.

Как уточнил журнал Focus, рядом со статьей Маска в печатной газете был помещен текст главреда группы Welt Яна Филиппа Бургарда, который выразил мнение, что миллиардер верно оценил «диагноз» Германии, но «лечение» избранием АдГ ошибочно.

Отмечается, что публикация мнения Маска вызвала в редакции Welt острые разногласия.

Ранее, 20 декабря, Маск написал в X, что только партия АдГ может спасти Германию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласился с его позицией и заявил о том, что свобода слова в Германии не означает правильности мнения мультимиллиардеров. Помимо этого, Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге, назвав канцлера некомпетентным дураком.