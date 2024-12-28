Взрыв прогремел в жилом доме на северо-западе Турции

Взрыв прогремел в жилом здании в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, на месте вспыхнул пожар, есть раненые. Об этом 28 декабря сообщила газета Türkiye.

Уточняется, что ЧП произошло в районе Дарыджа. На кадрах с места взрыва показана работа спасателей, у здания дежурят машины скорой помощи.

«В результате взрыва, который, как утверждается, был вызван <утечкой> природного газа, пострадали 10 человек», — пишет издание.

Пострадавшие после оказания первой помощи были доставлены в близлежащие больницы. Возгорание удалось потушить, некоторые квартиры получили повреждения. Работа бригад на месте происшествия продолжается.

Ранее, 24 декабря, сообщалось о взрыве на заводе по производству взрывчатки в турецком городе Балыкесир. В результате ЧП погибли 12 человек, трое пострадали. Сообщалось также, что для тушения пожара на место взрыва было направлено большое количество пожарных машин.