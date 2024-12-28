В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 29 декабря
В ночь на 29 декабря в столице ожидается сильный туман с видимостью до 200–700 м. Об этом 28 декабря сообщило ГУ МЧС Москвы в Telegram.
Также ведомство предупреждает москвичей о гололедице на дорогах.
По информации МЧС, туман ожидается вечером и сохранится до шести часов утра 29 декабря.
В связи с ожидаемым атмосферным явлением ведомство рекомендует водителям увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не совершать обгонов и резких маневров, а пешеходам посоветовали выделиться светоотражательными элементами.
Ранее, 26 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве до конца 2024 года выпадет 3 мм осадков. Специалист отметил, что сильных осадков до конца года не ожидается.