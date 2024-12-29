Нутрициолог рассказала об укреплении иммунитета зимой

В зимний период особенно важно следить за уровнем витаминов D и C. Об этом 28 декабря рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию, эксперт бренда Spice Active Юлия Мальцева.

По ее словам, в зимний период сокращается выбор свежих овощей и фруктов, также минусовые температуры и сокращение светового дня замедляют обмен веществ. Эти факторы могут спровоцировать дефициты витаминов в организме. Часто к перечисленному прибавляется стресс, негативно влияющий на иммунную систему, подчеркнула эксперт.

«Полноценный сон, регулярные физические нагрузки и эффективные методы управления стрессом — все это играет значительную роль. Не менее важно и сбалансированное питание, обеспечивающее организм необходимыми витаминами и минералами», — рассказала она «Газете.Ru».

Кроме того, нутрициолог рекомендовала принимать витамины для поддержки иммунитета. Мальцева посоветовала в зимний период особенно следить за уровнем витамина D и С.

Сами биологически активные добавки (БАД) стоит выбирать с осторожностью, подчеркнула она. По ее словам, нужно обращать внимание на форму и дозировку активных веществ.

«Для улучшения усвоения витаминов и минералов лучше всего подбирать добавки с природными усилителями — биобустерами — в качестве которых выступают экстракты таких растений, как черный перец (пиперин), имбирь, куркумин, шафран и чеснок», — сказала Мальцева.

Также эксперт призвала обращать особое внимание на наличие у БАД международных сертификатов GMP и ISO. Именно они, по ее словам, указывают на безопасность и качество продукции.

Ранее, 28 декабря, нутрициолог, медицинский редактор, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова рассказала о способах усиления иммунитета при стрессе. По словам специалиста, для этого необходимы витамины и минералы, особенно витамин С, который содержится в цитрусовых и ягодах; витамин D — в рыбе и яйцах и цинк — в мясе, морепродуктах. Также она посоветовала наладить режим сна и питания, а также добавить умеренные физические нагрузки.