В гости к странице: с какими книгами провести новогодние каникулы

Праздничное застолье с оливье и селедкой под шубой, новогодние огоньки и елки — это, безусловно, важно. Но когда уже никуда не надо торопиться, нет ничего лучше, чем завернуться в плед на диване с хорошей книгой . «Известия» составили небольшой список для тех, кто устал перечитывать «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса. Здесь нашлось место трогательной истории в предновогоднем Дагестане, сказочной зимней классике, китайскому сай-фаю, рефлексии японских мужчин на тему одиночества, приключениям офицера КГБ и юной драконихи и даже хоррору в антураже карельского леса.

«Мужчины без женщин», Харуки Мураками

Неизвестно, когда на полках книжных магазинов в России появится (и появится ли вообще) новый роман Харуки Мураками «Город и ненадежные стены», поэтому предлагаем обратить внимание на его небольшой сборник «Мужчины без женщин» десятилетней давности — всё еще совершенно универсальный и понятный как в заснеженном Саппоро, так и в суетливой Москве. Подтверждая название на обложке, это книга о тоскующих и томящихся мужчинах, которых, как пишет сам японский прозаик, по самым разным обстоятельствам покинули или собираются покинуть женщины .

Как и почти все книги Мураками, сборник кинематографичен. Неслучайно на новеллу Drive My Car (названа в честь хита «Битлз») обратил внимание Рюсуке Хамагути. Японский режиссер адаптировал короткий рассказ о переживающем смерть жены актере в тонкую и терапевтическую трехчасовую драму о человеческом одиночестве и умении найти общий язык даже тогда, когда вы говорите на разных. В 2022 году фильм «Сядь за руль моей машины» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фото: Эксмо

«Большая суета», Ислам Ханипаев

Драматические события в предновогодней Махачкале: несколько человек пытаются защитить от спила самый большой в Европе бук, прозванный в народе Большой суетой. На месте дерева планируют построить офисный центр, разрешение на это дал бывший мэр Махачкалы . Постановление вступит в силу с началом нового года, поэтому у нескольких особо смелых горожан остаются считаные дни, чтобы этому воспрепятствовать. По словам Ханипаева, эта история о надежде и о том, что добро «должно быть с кулаками». Книга действительно похожа на новогоднюю сказку — это местами до слез трогательная и ироничная история, от которой тяжело оторваться.

Фото: Альпина. Проза

«Щелкунчик и Мышиный король», Эрнст Теодор Амадей Гофман

Главный маскот зимних праздников, который уже больше двух сотен лет напоминает любому вне зависимости от возраста о магической силе Рождества и Нового года. И создает невероятный ажиотаж в билетных кассах Большого театра. Не теряющая актуальности многослойная история о дружбе, сострадании, любви и чуде — нравственные уроки от Гофмана не содержат ни единого намека на давящую нотацию. Ко всему прочему, это невероятно красивая книга — в России нет издания «Щелкунчика» без красочных иллюстраций. При этом жизнь автора была далеко не сказочной: «Щелкунчика» впервые опубликовали в Берлине в 1816 году за шесть лет до смерти Гофмана. Статус одного из главных европейских сказочников писатель не застал. Сегодня, когда мы слышим первые ноты в «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского по книге Гофмана, это значит, что сказка рядом.

Фото: ИЗДАТЕЛЬСТВО «АСТ»

«Задача трех тел», Лю Цысинь

Когда как не на новогодних каникулах засесть за трехтомник одной из самых обсуждаемых в этом году фантастических книжных серий «Воспоминания о прошлом Земли». Не без влияния одноименного сериала Netflix, конечно же. «Задача трех тел» — это первый фантастический роман трилогии, которую воспринимают как раз по этому названию. После нее следуют книги «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти».

Таинственная правительственная организация обращается за помощью к нанотехнологу Ван Мяо. Во всем мире происходит череда загадочных самоубийств ученых-физиков. В своих предсмертных записках они утверждают, что физика как наука никогда не существовала. Напарником ученого становится полицейский Ши Цян. Очевидно, что расследование принимает серьезный оборот, поскольку от его исхода зависит судьба всего человечества.

Самого Лю Цысиня сравнивают с Айзеком Азимовым. Несмотря на то что в трилогии китайского писателя описан и контакт человечества с пришельцами, Лю Цысинь опирается на реально существующие научные концепции . Но на скучный учебник физики «Задача трех тел», конечно же, не похожа.

Фото: Fanzon

«Когната», Алексей Сальников

Одна из самых интересных новинок 2024 года. Автор «Петровых в гриппе» и «Оккульттрегера» Алексей Сальников выпустил приключенческий фантастический книжный сериал об альтернативной реальности, где люди живут в хрупком мире с драконами. Разделяет их среды обитания пограничная зона «Зеркало». Главный герой, человек, старший лейтенант госбезопасности Константин Константинович Константинов, получает задание доставить юную дракониху Когнату на другую сторону «Зеркала» в ее дом, чтобы не допустить нового витка конфликта между людьми и драконами. Но характер у юной попутчицы далеко не подарок. Среди достоинств романа фирменный сальниковский цепкий слог, юмор, ирония и обаятельные герои. В конечном счете это книга не про великую миссию, а про жизнь и любовь. Роман уже вышел в печатной версии, но гораздо интереснее слушать его как сериал в озвучке Сергея Гилева.

Фото: Редакция Елены Шубиной

«Лес», Светлана Тюльбашева

Дебютный роман Светланы Тюльбашевой — триллер или даже хоррор о двух подругах-москвичках, затерявшихся в соснах и елях карельского леса в поисках морошки. Первая часть книги — это один сплошной лихо закрученный саспенс. Параллельно с этой историей разворачивается и другая: семья мальчика Гриши переезжает в заброшенный дом в карельской деревушке и сразу сталкивается с открытой неприязнью местных . От этой книги будет тяжело оторваться, как минимум потому, что хочется понять, как связаны истории пропавших девушек и семьи Гриши. С каждой страницей Светлана Тюльбашева намекает, что истина где-то рядом, но это снова и снова оказывается ложным следом, по которому нас умело ведет автор.