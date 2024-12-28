Группировки войск Вооруженных Сил (ВС) РФ ударными беспилотниками и ракетными войсками нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и складу горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 декабря сообщило Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве также уточнили, что был нанес удар по скоплениям живой силы и военной технике украинских боевиков в 148 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 104 БПЛА самолетного типа, в том числе 57 вне зоны спецоперации.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38 752 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 072 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 058 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 603 единицы специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в этот день ведомство сообщало, что силы ПВО за ночь перехватили 56 украинских БПЛА над территорией РФ. Уточняется, что 28 беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области, 17 — над Ростовской и 11 — над Белгородской.

Накануне военнослужащие разведывательного подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили бронетранспортер М113 противника в Харьковской области. Уточнялось, что объект обнаружили при помощи дрона в лесополосе в районе населенного пункта Лозовая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.