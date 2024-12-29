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Эксперты рассказали о маршрутах на новогодние каникулы из Москвы и Петербурга

OneTwoTrip: в новогодние праздники из Москвы можно отправиться в Клин
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В новогодние праздники из Санкт-Петербурга можно отправиться в Кронштадт, а из Москвы — в Кимры. Об этом сообщается в исследовании OneTwoTrip, с которым ознакомились «Известия» 29 декабря.

Эксперты отметили, что в Сестрорецке отличные возможности для прогулок по экотропам, где можно наслаждаться свежим морским воздухом с нотами сосны и любоваться живописными деревянными дачами дореволюционной постройки. Летнее время здесь более активное: на пляже играют в волейбол, а по заливу катаются на сапах, тогда как зимой царят спокойствие и уединение. Расстояние от Санкт-Петербурга до Сестрорецка составляет всего 37 км: добраться по ЗСД можно примерно за 45 минут, а по Приморскому шоссе потребуется на 10–15 минут больше. Также доступны пригородные автобусы, которые отходят от станции метро «Беговая», такие как № 211, 211Э, 216А или 600. Можно доехать и на электричке от Финляндского вокзала, но в этом случае путь займет около 50 минут.

Согласно проведенному исследованию, Старая Ладога ранее являлась центром Северной Руси и была частью торгового пути «из варяг в греки». На сегодняшний день это маленькое село (статус города Ладога был ликвидирован Петром I). Здесь можно прогуляться по небольшой Ладожской крепости, в которой расположен уютный краеведческий музей, а затем посетить одну из самых древних церквей России — Георгиевскую, а также насладиться видами Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря, в который Петр I сослал свою первую супругу.

Кроме того, из Москвы можно доехать до Клина — зимой этот небольшой провинциальный город становится настоящим центром притяжения благодаря фабрике новогодних игрушек «Ёлочка». Даже после завершения праздников сюда приезжают сотни туристов, и это вполне объяснимо — игрушки действительно привлекательные и достойны того, чтобы пополнить ими свою коллекцию. Расстояние от Москвы до Клина составляет 102 км, и лучше всего его преодолевает «Ласточка», отправляющаяся с Ленинградского вокзала, поездка займет 55 минут. Также можно отправиться в небольшое автопутешествие, которое займет около 1 часа 45 минут.

В уютном городе Гороховец, находящемся во Владимирской области, можно замечательно провести выходные. Первый день стоит посвятить изучению города и его архитектурных ценностей — здесь сохранилось множество старинных деревянных строений и купеческих теремов. Второй день рекомендуется посвятить прогулке по «Пужаловой горе». Дорога до Гороховца составит 350 км, и от Москвы до него можно добраться примерно за пять часов. Более быстрый способ — воспользоваться поездом «Ласточка», который отправляется с Восточного вокзала и доедет чуть более чем за три часа.

И взлетим, и поплаваем: в какой необычный тур поехать на Новый год
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Ранее, 26 декабря, сообщалось, что среди городов, в которых можно еще успеть забронировать жилье на Новый год по выгодным ценам, — Калининград, где средняя стоимость аренды составляет 4,7 тыс. рублей за сутки, а также Дербент (3,24 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании кошелька ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», с которыми ознакомились «Известия».

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