Продажи новых авто в России могут достичь 1,65 млн штук в 2025 году

В РФ в 2025 году продажи новых легковых автомобилей могут достичь 1,65 млн единиц, что на 6% выше, чем в 2024-м. Негативный сценарий предполагает продажи на уровне 1,5 млн автомобилей (–4%). Об этом говорится в прогнозе «Газпромбанк автолизинг» и «Автобизнесревю», передает ТАСС 28 декабря.

По информации аналитиков, продажи китайских автомобилей не превысят показатели 2024 года и составят примерно 1 млн автомобилей либо сократятся до 900 тыс. единиц.

Lada продолжит доминировать по объему продаж: предполагается, что дилеры реализуют 420–460 тыс. машин и АвтоВАЗ займет 28% рынка. Что касается других отечественных автопроизводителей, эксперты прогнозируют продажи 27–30 тыс. «Москвичей», 18–20 тыс. автомобилей Solaris и 11–20 тыс. «УАЗов».

Среди китайских марок лидерство в будущем году займет Haval с результатом 190–210 тыс. кроссоверов, доля бренда на рынке составит порядка 12,7%, считают эксперты. Далее в рейтинге расположатся Chery, Geely и Changan. Наиболее жесткая конкуренция за долю рынка в 3% развернется между Belgee, Jetour и Omoda, у каждого из которых продажи составят около 45–50 тыс. единиц.

С рынка также может уйти до четверти массовых брендов с продажами менее 100 автомобилей в месяц, предупредили аналитики.

27 декабря директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал, что в 2025 году на российском авторынке появится около 15 новых и обновленных моделей.

26 декабря сообщалось, что на российском авторынке произошло затоваривание складов китайскими машинами. По оценкам экспертов и участников отрасли, ввезенных в страну автомобилей хватит, чтобы удовлетворять рынок до апреля.