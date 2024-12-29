Гастроэнтеролог назвала симптомы болезни Крона

Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором патологический процесс может затрагивать любой отдел пищеварительной системы от ротовой полости до заднего прохода, но чаще поражается подвздошная и толстая кишка. Врач-гастроэнтеролог клиники GASTRO CLINIC Ирина Тишаева рассказала «Известиям» 29 декабря о симптомах и диагностики болезни.

По ее словам, воспаление обычно распространяется на все слои кишечной стенки и имеет свои гистологические особенности в виде формирования гранулем — скопление определенных клеток — лимфоцитов, макрофагов. Для болезни типичным является сегментарное поражение, когда воспаленные участки кишечника чередуются со здоровыми участками.

«Точной причины заболевания до сих пор не установлено. Обычно это сочетание нескольких факторов: наследственность (при наличии аутоиммунных заболеваний у родственников), нарушения иммунной системы и кишечной микрофлоры, а также факторы окружающей среды — курение, питание», — объяснила она.

Врач уточнила, что иногда с момента появления первых симптомов до правильной постановки диагноза может пройти несколько лет. Симптомы заболевания многообразны и связаны как с его активностью, так и его осложнениями.

«На ранних стадиях заболевания пациент может отмечать неспецифические симптомы — боли в животе, неоформленный стул, повышение температуры тела, и откладывать визит к врачу, не придавая должного внимания изменениям своего самочувствия», — сказала Тишаева.

По мере прогрессирования воспаления симптомы усиливаются, у многих пациентов снижается вес, развивается анемия и другие метаболические нарушения, отметила она.

К тому же могут возникать осложнения в виде свищей — патологических ходов — между разными отделами кишечника, между воспаленной кишкой и мочевым пузырем, пораженной кишкой и влагалищем, а также открываться наружу — на кожу передней брюшной стенки и промежности. Это может сопровождать патологическими выделениями — гноем, калом — из влагалища, уточнила гастроэнтеролог.

«В случае развития сужений кишечника — стриктур — появляются симптомы нарушения кишечной проходимости — отсутствие стула, задержка газов, вздутие живота, тошнота, рвота. Почти у трети пациентов возникает поражение перианальной области в виде анальных трещин, парапроктитов, что сопровождается болевыми ощущениями в заднем проходе и выделением гноя», — добавила врач.

Помимо этих симптомов могут быть и внекишечные проявления заболевания с поражением кожи, глаз и суставов, предупредила специалист.

Тишаева объяснила, что диагностика заболевания основывается на проведении комплексного обследования: врач-гастроэнтеролог собирает подробный анамнез заболевания, проводит осмотр, в том числе и перианальной области, назначает анализы крови и кала. В обязательном порядке пациенту проводятся эндоскопические исследования: гастроскопия — для исключения поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта — и колоноскопия с осмотром терминального отдела подвздошной кишки, что необходимо для оценки протяженности и выраженности воспаления.

«Для исключения осложнений заболевания выполняется УЗИ органов брюшной полости, КТ или МРТ с контрастированием кишечника. Также может потребоваться консультация врачей смежных специальностей — колопроктолога, ревматолога, дерматолога, офтальмолога и других», — сказала эксперт.

Вместе с тем она уточнила, что полностью вылечить болезнь Крона нельзя. Заболевание протекает волнообразно — с периодами обострения и улучшения. Основной целью лечения является достижение и поддержание ремиссии, состояния, когда заболевание находится под контролем, и нет никаких проявлений воспаления.

«При обострении заболевания проводится терапия, направленная на купирование воспаления. В случае развития осложнений может потребоваться оперативное лечение. Всем пациентам с болезнью Крона проводится пожизненная противорецидивная терапия иммуносупрессорами и генно-инженерными биологическими препаратами, которые позволяют достичь стойкой ремиссии заболевания и улучшить качество жизни», — добавила гастроэнтеролог.

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