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Американский крейсер за ночь обстрелял два истребителя США над Красным морем

Fox News: крейсер США Gettysburg обстрелял два американских истребителя за ночь
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Фото: REUTERS/Petty Officer 2nd Class Kaitlin
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Ракетный крейсер Военно-морских сил (ВМС) США USS Gettysburg, по ошибке сбивший американский истребитель F/A-18, снова чуть не обстрелял еще один самолет над Красным морем. Об этом 24 декабря сообщает телеканал Fox News.

«Источник, осведомленный об инциденте, сообщил Fox News, что самолет F/A-18 Super Hornet, летевший в нескольких милях позади сбитого Hornet, был вынужден предпринять маневры уклонения после того, как с крейсера USS Gettysburg была выпущена вторая ракета класса "земля-воздух", которая была в 100 футах попадания во второй самолет, заходивший на посадку на борт авианосца Harry S. Truman», — уточняет телеканал.

Известно, что ВМС США находится в замешательстве из-за этих инцидентов. В ведомстве сомневаются, что экипаж крейсера USS Gettysburg прошел достаточную подготовку для развертывания в напряженном регионе.

Ввязались в атаку: хуситы усиливают удары по Израилю на фоне перемирия в Ливане
А пока йеменское движение заполняет сложившийся вакуум, наблюдается дипломатическая активность по прекращению огня в Газе

Ранее, 22 декабря, стало известно, что ракетный крейсер ВМС США «дружественным огнем» поразил американский истребитель F/A-18 в небе над Красным морем. Уточняется, что оба пилота истребителя выжили. Один из них получил легкие травмы. Инцидент произошел во время нанесения авиаударов по объектам йеменских хуситов.

В тот же день сообщалось о том, что по столице Йемена Сане был нанесен массированный авиаудар. По данным гостелерадиокомпании Kan, атака была произведена международной антитеррористической коалицией во главе с США.

Позднее Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов. Уточняется, что целями являлись ракетный склад и операционный центр хуситов.

До этого, 16 декабря, Центральное командование ВС США заявило о том, что был нанесен авиаудар по зданию минобороны хуситов в городе Сана. Пораженный авиаударом объект являлся центром координации операций хуситов.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

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