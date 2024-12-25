Словацкие общественники готовят петицию о выходе Словакии из ЕС и НАТО

После успешной петиции об отмене антироссийских санкций, которую уже подписали более 360 тыс. человек, гражданское объединение «Мотоциклисты Словакии — Брат за брата» готовит новую петицию с призывом положить конец членству страны в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, рассказал «Известиям» основатель организации Матуш Алекса.

«Этот вопрос в нашей петиции не поднимался. Но хотелось бы узнать мнение населения Словакии и по нему. Мы уже готовим очередную петицию о выходе Словакии из ЕС и НАТО. Мы отказываемся сотрудничать с прославляемым Евросоюзом фашизмом. Мы намереваемся запустить сбор подписей в феврале или марте», — пояснил он.

По словацким законам, если петиция набирает 350 тыс. подписей, то президент страны имеет право вынести вопрос из нее на референдум.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Матуша Алексы «Известиям»:

«Мы готовим петицию о выходе Словакии из ЕС и НАТО»