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Эксперт рассказал о вероятном желании Маска наладить отношения с Россией

Политолог Расмуссен: Маск, вероятно, будет открыт к попытке улучшить отношения с Россией
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Фото: TASS/AP/Brandon Bell
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Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, будет открыт к попытке прекратить вооруженный конфликт на Украине и улучшить отношения с Россией. Об этом 24 декабря «Известиям» рассказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Я думаю, что Маск понимает, что он очень сильный в научно-технической и исследовательской сфере, и я думаю, если он и будет работать с Россией, то именно в этих областях. Он будет только рад, если мы сможем улучшить отношения», — заявил он.

Эксперт также вспомнил, что Маск перестал помогать Украине. Расмуссен предположил, что, вероятно, предприниматель осознал, как политическая ситуация обстоит на самом деле.

«Он пытается делать позитивные вещи. Он пытается помогать, прокладывает правильный путь избранному президенту Дональду Трампу. И, вероятно, его бизнес-прошлое помогает ему с этим. <…> Вскоре мы увидим, как он будет играть свою роль — роль очень влиятельного адвоката Трампа», — заключил он.

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Ранее, 22 декабря, депутат Верховной рады Александр Дубинский указал на сигналы Маска президенту Украины Владимиру Зеленскому, срок полномочий которого истек 20 мая, об изменении курса. По мнению Дубинского, может быть только два пути развития событий, где либо произойдет изменение политического курса Киева, либо «изменение» самого Зеленского.

19 декабря Маск назвал помощь Украине одним из самых худших решений США. Так, предприниматель отреагировал на пост общественного деятеля Джози Глабах, в котором она критиковала помощь американского правительства Украине на $60 млрд.

До этого, 13 декабря, Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир. Таким образом предприниматель прокомментировал информацию о продвижении российской армии к городу Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

11 декабря Маск возмутился из-за больших трат США на Украину. Предприниматель назвал объемы финансовой помощи США безумными.

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