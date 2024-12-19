Маск назвал помощь Украине одним из самых худших решений США

Американский бизнесмен Илон Маск подверг критике решение правительства США продолжать военную и финансовую поддержку Украины. Об этом 19 декабря он написал на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Один из худших законопроектов в истории», — говорится в его сообщении.

Таким образом предприниматель отреагировал на пост общественного деятеля Джози Глабах, в котором она критиковала помощь американского правительства Украине на $60 млрд.

До этого, 13 декабря, Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир. Таким образом предприниматель прокомментировал информацию о продвижении российской армии к городу Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

11 декабря Маск возмутился из-за больших трат США на Украину. Предприниматель назвал объемы финансовой помощи США безумными.

10 декабря Вашингтон выделил Киеву $20 млрд, погасить которые предполагается за счет доходов от замороженных активов России. Глава министерства США Джанет Йеллен заявила, что эти средства предоставят Украине критически важную поддержку.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.