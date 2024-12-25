Пребудет силушка: в Москве прошла премьера «Финиста. Первого богатыря»

Вечером 24 декабря семейная светская Москва гуляла на премьере в кинотеатре «Октябрь» — первым зрителям показали сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь», приквел о самом удалом и сильном богатыре Белогорья в исполнении Кирилла Зайцева . На красных ковровых дорожках — их было целых три — появились не только актеры и съемочная группа, но и настоящие богатыри. Актеры в кольчуге и доспехах предлагали зрителям сфотографироваться в специальной фотобудке. А уже со сцены первого зала «Октября» генеральный продюсер «Финиста» Эдуард Илоян поздравил собравшихся не только с премьерой. Новым релизом студия Yellow, Black and White, которую он возглавляет, отмечает десятилетие с начала выпуска полнометражных фильмов.

Кирилл Зайцев встретился с фанатами

Премьера одного из самых ожидаемых фильмов предстоящих новогодних каникул началась с получасовой задержкой. Вероятно, ее виновником стал актер Кирилл Зайцев. Исполнитель главной роли в этот вечер буквально разрывался между прессой, не отпускавшей артиста без комментария, друзьями-коллегами, пришедшими поздравить с премьерой, и поклонниками, пытавшимися урвать фотографию с кумиром. Звание самого ловкого и удалого богатыря Белогорья Зайцев оправдал: в этот вечер без внимания с его стороны не остался никто.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актер Кирилл Зайцев

За семь лет своего успешного существования франшиза «Последний богатырь» разрослась до трех фильмов и одного сериала. 2025 год начнется с приквела всей истории: в широкий прокат выйдет сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь» . В центре сюжета — Финист, который вместе со своим помощником Мелехой и помолодевшей Бабой Ягой отправляется в непростое путешествие в загадочные земли Востока. Здесь герою предстоит на собственном опыте понять одну простую истину: один в поле не воин.

— Мне нравится это столкновение двух миров, оно было и в «Последнем богатыре», когда наш мир столкнулся со старорусским. Здесь уже столкновение с восточным миром. Мой герой, например, не знает о существовании некоторых фруктов или о восточном характере, не знает о восточной хитрости. Богатыри же обычно с достаточно открытой русской душой, в чем-то даже простодушны, — рассказал Зайцев «Известиям».



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актер Кирилл Зайцев

Роль волшебного Востока в новой картине исполнил Казахстан. Съемки проходили на Поющем бархане, в Чарынском каньоне, окрестностях крепости Номад, городах Конаев и Алматы, а также в национальных парках и степях Казахстана. Исполнитель роли Мелехи Сергей Лавыгин в беседе с «Известиями» признался, что побывал в Казахстане впервые. «Финиста» Лавыгин охарактеризовал как сказочный блокбастер в стиле роуд-муви.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актеры Сергей Лавыгин и Мария Луговая

— Наша киноэкспедиция в Казахстан была подобна путешествию Финиста, Мелехи и Бабы-Яги в фильме. Мы много времени там провели, я был там 41 день, длиннее киноэкспедиции в моей жизни не было. Большое путешествие, — поделился артист.

Оригинальную Бабу Ягу во вселенной «Последнего богатыря» сыграла Елена Яковлева, ее же можно разглядеть и на постере «Финиста». Однако на самой премьере актрисы замечено не было, вместо нее внимание прессы и зрителей привлекала Юлия Пересильд в роскошном изумрудном платье. В «Финисте» она исполнила роль Яги в молодости.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актриса Юлия Пересильд

— Бага Яга — это такой персонаж, непонятно, что ждать от нее. Она приходит сама, тогда, когда считает нужным. Это женщина-парадокс. Это исток, персонаж, из которого был создан русский фольклор. Баба Яга — костяная нога. Она одной ногой стоит в мире живых, другой ногой стоит в мире мертвых. Соединяет оба этих мира , — так актриса рассказала, как понимает свою героиню.

По словам Пересильд, которая процитировала режиссера фильма Дмитрия Дьяченко, в ее персонаже сочетается величайшая аристократка с торговкой с Черкизовского рынка. Это сочетание необходимо, но оно, добавила актриса, происходит у ее героини в самые неожиданные моменты.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актер Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян

Пересильд также поделилась, что за время съемок команда успела поработать в абсолютно разных погодных условиях — ранним утром температура воздуха была около нуля, а днем могла разогреться до +30 градусов. Но больше, чем погодные условия, актрису поразили верблюды. Сцену скачек Бабы Яги на верблюде артистка назвала одной из самых веселых в своей жизни, но всех подробностей раскрывать не стала. На роль верблюда Джамала был настоящий кастинг, а вот озвучил его Павел Прилучный.

«Финист» выйдет в формате превью

Представляя съемочную группу со сцены первого зала «Октября», генеральный продюсер «Финиста» Эдуард Илоян отметил, что с этой премьерой его компания Yellow, Black and White входит в свое новое десятилетие. Первый фильм из франшизы «Последний богатырь» студия выпустила в 2017 году.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Продюсер Эдуард Илоян

— Студия Yellow, Black and White в этом году уже 10 лет как делает полнометражное кино, 100 млн билетов в кино мы продали за это время. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто начинал в 2014 году, это был наш фильм «Кухня в Париже». Символично, но и тогда режиссером был Дима Дьяченко, который сегодня на сцене как уже режиссер «Финиста». Это был долгий путь, и я верю, что фильм, который вы увидите, сделал шаг вперед , — сказал он.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко