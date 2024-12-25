Удар из Катара: страна Залива пригрозила остановить поток газа в ЕС

Катар пригрозил прекратить поставки сжиженного природного газа в ЕС. Причина — новая ESG-директива Евросоюза, которая требует наказывать компании, не соответствующие установленным критериям в отношении выбросов углерода. Для Европы, которая сделала ставку на альтернативы России в качестве основного источника газа, это может быть серьезным ударом, тем более что недостатка в потенциальных покупателях у катарцев нет. На фоне всего происходящего страны Евросоюза увеличивают поставки газа из РФ. Подробности — в материале «Известий».

Доха против

На этой неделе министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил в интервью Financial Times, что если какое-либо государство ЕС наложит штрафы за несоблюдение комплаенса по директиве о корпоративной ответственности, Доха прекратит экспорт своего сжиженного природного газа в Европу. Речь идет о принятом в мае 2024-го положении. Оно предполагает, что компании, ведущие бизнес в Европе, должны будут заплатить 5% от своей выручки в случае претензий к их углеродным выбросам или нарушениям прав работников. В обоих случаях к Катару, скорее всего, возникнут вопросы. Стоит отметить, что работать это постановление начнет только в 2027 году — но этого оказалось уже достаточно, чтобы вызвать жесткую реакцию.

Государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби Фото: TASS/KHALED ELFIQI

Как заявил Кааби, если окажется, что он теряет 5% своего дохода, поставляя газ в Европу, он не будет этим заниматься. «Я не блефую. 5% дохода Qatar Energy означают 5% от дохода государства Катар. Это деньги народа… поэтому я не могу терять такие деньги — и никто не согласился бы на такое». По его словам, правила для его структуры неработоспособны. Они потребуют от компании проведения проверки соблюдения трудовых норм всеми поставщиками группы, глобальная цепочка поставок которой включает 100 тыс. разных фирм. Соблюдать требования по выбросам углекислого газа не получится тем более, потому что Qatar Energy связана с углеводородами, которые при использовании выделяют CO2 по определению (да и при добыче, переработке и перевозке без углекислого газа не обойтись, как ни старайся).

Правила корпоративной ответственности — это часть более широкого круга требований, нацеленных на выполнение амбициозного целевого показателя: нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году. Компании, не входящие в ЕС, будут нести ответственность за штрафы в соответствии с директивой, если их чистый оборот в блоке превышает €450 млн. С самого начала директива была принята в штыки как иностранными, так и местными корпорациями, которые сочли правила слишком обременительными и ставящими их в условия неравной конкуренции.

К примеру, отраслевая ассоциация химпрома Cefic предупредила о том, что директива «создает значительные риски судебных разбирательств». Правила, по мнению химиков, которые могут пострадать от их введения в первую очередь (для них иностранные газ и нефть жизненно важны), должны быть тщательно оценены «для выявления и устранения областей, требующих упрощения и снижения нагрузки, чтобы ограничить ответственность».

Фото: ТАСС/Екатерина Христова

Таким образом, директива успела ущемить практически всех. Катарцы в этом смысле просто в наименьшей степени стали соблюдать политес. К слову, речь пошла не только о сжиженном газе. Кааби заявил, что законодательство повлияет на весь катарский экспорт в Европу, включая удобрения и нефтехимическую продукцию. Более того, оно может сыграть свою роль в инвестиционных решениях Катарского инвестиционного управления — местного фонда национального благосостояния.

Руководитель компании подчеркнул, что контракты нарушаться не будут. Но как минимум корпорация намерена обратиться в суд. Поле для компромисса может быть только в случае, если штрафом будет облагаться лишь тот доход, что получается от экспорта в Европу. Но для этого придется пересматривать всю концепцию. Пока же председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала предложить «общее» законодательство, которое сократит требования к отчетности в соответствии с несколькими «зелеными» финансовыми законами блока, включая директиву о корпоративной ответственности.

Выстрел в ногу

Для Евросоюза решение Катара — довольно неприятный сигнал. С 2022 года ЕС всё больше полагается на катарский СПГ, который был должен заместить потери от сокращения поставок углеводородного газа из России. Два года назад об успехах в переговорах с Катаром сообщалось с большой помпой. Однако теперь жесткие ESG-правила, от которых в той же Америке начали быстро отказываться, стали настоящим выстрелом в ногу для европейских импортеров.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Справедливости ради следует отметить, что в общем энергобалансе ЕС роль Катара относительно невелика. В 2023 году страна поставила в Европу 15,5 млрд куб. м СПГ, что составляет примерно 5% от общего импорта газа. Для сравнения, на Норвегию приходится в шесть раз больше. Но цифры могут быть обманчивы. В отличие от прошлых лет, Европа куда больше полагается на СПГ, и этот рынок является более волатильным, неустойчивым и зависимым от внешней конъюнктуры. Исчезновение даже небольших объемов может привести к критическому скачку цен, который нанесет новый удар по европейской промышленности, и так серьезно пострадавшей от пертурбаций последних трех лет.

Не стоит забывать и о том, что и другие поставщики могут быть недовольны директивой. США при новой администрации точно не собираются играть по правилам ESG, и правительство Трампа поддержит свои компании, если у них возникнут вопросы к европейским потребителям.

Что касается самого Катара, то и у него Евросоюз не является наиболее важным клиентом. Ключевые импортеры местного СПГ — Индия и страны Восточной Азии. С другой стороны, долгосрочные контракты уже заключены, и их пересмотр потребует существенных усилий, так что ситуация неприятная для всех в той или иной степени.

Фото: РИА Новости

Тем временем ЕС вынужден увеличивать свои закупки газа в России, с которой на словах оборваны все связи. Аналитики из Bruegel подсчитали, что за 11 месяцев экспорт из РФ в Евросоюз составил 49,6 млрд куб. м, что на четверть больше, чем в аналогичный период прошлого года. На нашу страну пришлось 18% поставок против 14% годом ранее. Причем всё большая доля приходится на российский СПГ, который всегда стоит дороже, чем трубопроводный газ из той же страны. Этот рост происходит несмотря на общее сокращение потребления Евросоюзом газа — проблемы с промышленностью в таких странах, как Германия и Франция, никуда не делись и продолжают обостряться.