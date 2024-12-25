С веерком: Театр Пушкина отметил юбилей премьерой «Плохие хорошие»

В среду, 25 декабря, исполняется 110 лет со дня основания Камерного театра, который с 1950 года носит имя Пушкина. Подарком для зрителей станет премьера на основной сцене. Спектакль «Плохие хорошие» по комедии нравов английского драматурга Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир» с Викторией Исаковой в одной из главных ролей поставил Евгений Писарев. «Известия» посмотрели прекрасную, сделанную с большим вкусом постановку и поздравили театр с юбилеем.

Восстановление справедливости

Особняк на Тверском бульваре хранит множество легенд. Некоторые старожилы уверены, что в нем до сих пор обитает дух создателя театра Александра Таирова и его музы, великой актрисы Алисы Коонен. Александр Яковлевич был человеком необыкновенной энергии и продуктивности. Каждая новая постановка Камерного получалась экспериментом, расширяющим возможности сценического искусства.

Театр пережил войну, играя спектакли в эвакуации на крошечной сцене клуба в городе Балхаш, а потом в Барнауле. В 1945 году широко праздновалось 30-летие Камерного театра, Таирова наградили орденом Ленина. А 20 августа 1946 года вышло постановление ЦК ВКП(б), запрещающее зарубежную драматургию. В 1949 году театр был закрыт. В 1950-м, после нескольких месяцев капитального ремонта, Камерный был переименован в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина

В наши дни вот уже 15-й год возглавляет труппу режиссер Евгений Писарев. Худрук Театра Пушкина решил восстановить справедливость. К юбилею театра Евгений Писарев вернул в афишу комедию нравов английского драматурга Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Это последний несыгранный спектакль Александра Таирова. В 1948 году он дошел до генеральной репетиции, но так и не увидел зрителя. Не удалось сыграть в постановке и Алисе Коонен. Роль миссис Эрлин была последней в ее биографии. От той трагической истории остались эскизы костюмов и декораций. Изучив артефакты, худрук с командой приступил к своему прочтению Уайльда. Режиссер заказал новый перевод пьесы Сергею Плотову. «Веер леди Уиндермир» получил некое вольное прочтение. Переводчик и постановщик внесли в сценическую версию свою лепту. В нее добавили некоторые отрывки из других сочинений драматурга — «Идеального мужа», «Как важно быть серьезным» и даже сказки «Кентервильское привидение». Получилась фантазия для универсальной труппы театра.

Интриганки высшего класса

Супружеская чета Артур и Маргарет Уиндермир — красивая пара, на зависть многим. У них есть полугодовалый сын. И всё идет своим чередом, пока сплетницы-кумушки не приносят на хвосте, что муж не так уж предан своей красавице жене. Есть некая миссис Эрлин, которой Артур снял дом, купил коляску. Но этого мало, дамочка хочет попасть на прием в честь дня рождения Маргарет. Поддавшись сплетням, леди Уиндермир начинает подозревать мужа в измене.

Классик английской литературы высмеивает нравы светского общества, в котором под маской добродетели скрывается тщеславие, где высоко ценится искусство сплетни, а чувства оказываются разменной монетой. Роль миссис Эрлин Евгений Писарев предложил звезде Пушкинского Виктории Исаковой. Ну а кто, если не она, справится с ролью великосветской интриганки? Драматург называл свое сочинение пьесой о хорошей женщине.

Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина

Маргарет играет выпускница ГИТИСа Евгения Леонова, которая с этого сезона стала актрисой Театра Пушкина. Ей, как и ее героине, 21 год. Маргарет чиста и доверчива. И в эти качества влюбляются окружающие ее мужчины. Один из них — лорд Эдвин Дарлингтон (Кирилл Чернышенко). Герцогиня Бервик (Ирина Бякова) называет его эталоном элегантного хама. Эдвин делает комплименты, макая людей в ведро с помоями. Фальшиво поющей для него дочери герцогини, Агате (Ляля Анпилогова), советует отправиться в лондонскую оперу, но не для того, чтобы блистать, а сходить и послушать, как на самом деле надо петь. При этом его скромный доход позволяет дарить девушкам исключительно комплименты.

Герцогиня тоже остра на язык. Ее тирады произносятся с милой улыбкой. Ирина Бякова — еще одно украшение спектакля. Ее герцогиня Бервик уверенная, хитрая, расчетливая, как виртуозный шахматист, просчитывающая каждый свой шаг. Но переиграть в стратегии миссис Эрлин не каждому под силу.

Находка для спектакля — дворецкий Патрик. Марк Кондратьев держит внимание на себе от начала до самого конца. Он и тапер, и рассказчик, и просто красавчик. Актер поет, аккомпанируя себе на фортепиано. Марк Кондратьев в качестве композитора и саунд-директора создавал музыкальное оформление проектов МТС Live, НМГ, Первого канала, МХТ имени Чехова.

Черно-белая оправа

За оформление спектакля отвечали сценограф Максим Обрезков и художник по костюмам Виктория Севрюкова. Сцена в обрамлении черного и белого гигантского багета выстроена как лестница со ступенями, ведущими в высшее общество. Конструктивные элементы тоже в черно-белых тонах. Краски появляются со светом. Работа Александра Сиваева, который раскрашивает пространство в цвета нарядов героев: пурпурные, глубокий синий, изумрудный. А финал спектакля сделан без ярких красок. Это намек, что в каждом человеке есть черное и белое, плохое и хорошее.

Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина

Виктория Севрюкова одела артистов в наряды, созданные в соответствии с эпохой. У каждой героини не только платье проработано, но и аксессуары. В руках они держат сумочки. Как намек на кошелек. Ведь слабый пол не такой слабый, если может управлять финансами в своей семье. Мельчайшие подробности нарядов как дань уважения Оскару Уайльду. Писатель сам всерьез занимался модой, даже издавал журнал, в котором диктовал свои тенденции в одежде. Ему было важно, чтобы в костюме не было пошлости.

Как говорит лорд Артур Уиндермир (Дмитрий Власкин), нет плохих и хороших людей, есть плохие и хорошие поступки. И это лейтмотив всего спектакля.

В день 110-летия театра, 25 декабря, состоится девятая торжественная церемония вручения памятных знаков «За продолжение традиций Камерного театра». Награду получают выдающиеся деятели культуры, чье творчество отмечено исключительным вкусом, стилем и талантом в духе традиций театра Александра Таирова.

В этом году памятных знаков будут удостоены: режиссер и художник Николай Рощин, художник Мария Данилова, актриса Вера Воронкова. Награда изготовлена ювелирной студией «Майзель» по эскизу художника Павла Оринянского из латуни с посеребрением и патинированием.

Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина

Кстати, еще один намек на 110-летнее наследие Александра Таирова в сегодняшнем театре — бой его часов. Это реальный хронометр, которому более 150 лет. Часы находились в здании еще до того, как здесь начал работу театр. И сейчас призывают зрителей в зал. Дом, где с такой любовью относятся к своей истории, всегда будет притягателен для театралов.