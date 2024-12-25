Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол РФ заявил о разрушении российско-германских отношений по инициативе Берлина
Мир
WP сообщила о планах Байдена ввести новые санкции против энергосектора РФ
Общество
В Республике Башкортостан задержали председателя госкомитета за получение взятки
Армия
Армия России нанесла удары по военным аэродромам и складам ВСУ
Общество
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Армия
Медведев заявил о почти 440 тыс. заключивших контракт с Минобороны россиян за год
Общество
Суд приговорил обвиняемого в шпионаже американца Спектора к 15 годам колонии
Мир
Ученый заявил о 250 затонувших кораблях с сокровищами у берегов Португалии
Общество
Житель Чебоксар задержан за оправдание теракта в «Крокусе»
Экономика
Патрушев заявил о важности обеспечить условия для опережающего развития Сибири
Мир
На Украине потребовали от ФРГ передать технологии производства ракет Taurus
Экономика
В ЦБ РФ спрогнозировали снижение инфляции после апреля 2025 года
Общество
Краснодарский край выделит 1,2 млрд рублей на устранение последствий ЧС в Анапе
Наука и техника
На Солнце 24 декабря произошло пять мощных вспышек
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о тумане до утра 25 декабря
Армия
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в приграничье Курской области
Общество
В Абакане после взрыва на заводе и гибели людей задержали начальника цеха
Происшествия
Младенцы массово отравились на утреннике в Екатеринбурге

Жители стран СНГ рассказали о своих планах на Новый год

Исследование: большинство жителей РФ, Белоруссии проведут время в праздники дома
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Большинство жителей России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Грузии планируют провести новогодние праздники дома. Об этом говорится в результатах исследования Центра исследований РВБ, с которыми ознакомились «Известия» 25 декабря. Эксперты выяснили, как и где встречают Новый год жители стран присутствия маркетплейса Wildberries.

Среди россиян дома хотят отдыхать 55%, в Армении — 61%, в Белоруссии — 60%, а в Казахстане — 59%. В гости на праздники отправятся 22% грузин, 19% россиян, 18% казахов. По другим странам доля меньше.

Сам Новый год почти все встречают тоже дома или в гостях — только 1–2% опрошенных рассказали, что во время боя курантов будут в поездке по стране или за границей. При этом больше всего тех, кому придется работать в ночь на 1 января, зафиксировано в Белоруссии (16%).

На завтра туристам: куда можно экономно съездить в новогодние праздники
Свободных мест осталось мало, но они пока есть, отмечают агрегаторы

Те, кто остается на длинные выходные дома, планируют в первую очередь выспаться и в целом отдохнуть — так ответила в среднем половина респондентов. Вместе с тем россияне в досуге чуть более разнообразны — они также активно проводят время: встречаются с близкими (46%), занимаются спортом (20%), хобби и чтением (44%). Жители Грузии выделяются на общем плане намерениями заняться шопингом — так ответили 15% участников опроса, — а также самой низкой долей тех, кто посетит культурные мероприятия, — всего 1%. Участники опроса из Армении реже других выбирали активный отдых — 6%. В Белоруссии и Казахстане такой ответ дали 12% опрошенных.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что каждый пятый опрошенный россиянин хочет встретить Новый год в компании соседей и организовать застолье на территории своего ЖК. Об этом говорится в результатах исследования группы «Самолет». Комфортный бюджет на все новогодние приготовления для 90% респондентов составляет не более 50 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024