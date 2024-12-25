Жители стран СНГ рассказали о своих планах на Новый год

Большинство жителей России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Грузии планируют провести новогодние праздники дома. Об этом говорится в результатах исследования Центра исследований РВБ, с которыми ознакомились «Известия» 25 декабря. Эксперты выяснили, как и где встречают Новый год жители стран присутствия маркетплейса Wildberries.

Среди россиян дома хотят отдыхать 55%, в Армении — 61%, в Белоруссии — 60%, а в Казахстане — 59%. В гости на праздники отправятся 22% грузин, 19% россиян, 18% казахов. По другим странам доля меньше.

Сам Новый год почти все встречают тоже дома или в гостях — только 1–2% опрошенных рассказали, что во время боя курантов будут в поездке по стране или за границей. При этом больше всего тех, кому придется работать в ночь на 1 января, зафиксировано в Белоруссии (16%).

Те, кто остается на длинные выходные дома, планируют в первую очередь выспаться и в целом отдохнуть — так ответила в среднем половина респондентов. Вместе с тем россияне в досуге чуть более разнообразны — они также активно проводят время: встречаются с близкими (46%), занимаются спортом (20%), хобби и чтением (44%). Жители Грузии выделяются на общем плане намерениями заняться шопингом — так ответили 15% участников опроса, — а также самой низкой долей тех, кто посетит культурные мероприятия, — всего 1%. Участники опроса из Армении реже других выбирали активный отдых — 6%. В Белоруссии и Казахстане такой ответ дали 12% опрошенных.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что каждый пятый опрошенный россиянин хочет встретить Новый год в компании соседей и организовать застолье на территории своего ЖК. Об этом говорится в результатах исследования группы «Самолет». Комфортный бюджет на все новогодние приготовления для 90% респондентов составляет не более 50 тыс. рублей.