Россияне рассказали о планах на Новый год

Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал, что хочет встретить Новый год в компании соседей и организовать застолье на территории своего ЖК. Об этом говорится в результатах исследования группы «Самолет», с которыми ознакомились «Известия». Комфортный бюджет на все новогодние приготовления для 90% респондентов составляет не более 50 тыс. рублей.

Большинство респондентов (63%) предпочитают отмечать Новый год у себя дома в кругу семьи или близких друзей. Еще 13% опрошенных любят праздновать вместе с соседями — например, у елки во дворе, в местном парке, на набережной или на центральной площади их жилого комплекса. Оставшиеся 24% голосов поровну распределились между тремя вариантами: походом в баню в компании друзей, зимними забавами вроде катания на санках или ватрушках, соседским застольем в местах общего пользования с конкурсами и другими развлечениями.

«Десять лет назад никому бы и в голову не пришло, что Новый год можно встречать в лобби своего дома, однако сейчас многие москвичи вполне могут представить себе такую картину. Если советские архитекторы рассматривали места общего пользования исключительно как проходную зону на пути в квартиру, то в современных проектах их превращают в комфортное пространство для встреч и общения. Получаются настоящие центры соседской жизни, где можно и перекинуться парой слов с соседом, и даже справить Новый год», — отметила руководитель направления клиентских и продуктовых исследований группы «Самолет» Майя Джериева.

При этом 57% респондентов готовы потратить на праздничный стол, подарки и новогодние наряды до 30 тыс. рублей. Для 33% респондентов комфортный бюджет находится в пределах от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а более 50 тыс. рублей согласны отдать 9%. Потратить на новогодние приготовления более 100 тыс. рублей готовы всего 1% опрошенных. Аналитики уточнили, что опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения прогнозирует: траты на досуг в среднем составят 26 тыс. рублей, а праздничный стол обойдется вдвое дешевле — в 13 тыс. рублей.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в среднем по России новогодний корпоратив в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется россиянам в 38 300 рублей. При аренде отдельного помещения, например лофта, банкетного зала, — 34 500 рублей. Об этом говорится в результатах исследования «Авито Путешествия» и «Авито Услуги».