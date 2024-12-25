Активный образ жилья: россияне скупают элитные квартиры в Москве

Продажи премиальной недвижимости на первичном рынке в Москве в этом году на треть превысили показатели 2023 года , сообщили «Известиям» участники рынка. Цена «квадрата» в таких квартирах — более 1 млн рублей. При этом в 2024 году подобного жилья купили почти на 300 млрд рублей. Эксперты отмечают, что для покупателей оно становится активом для сохранения денег, но такой метод несет и определенные риски . Часть клиентов переориентировалась с зарубежных объектов на российские, добавили участники рынка. О том, кто и зачем сегодня скупает дорогую недвижимость и какие последствия их могут ждать, — в материале «Известий».

Почему россияне скупают «элитку»

Продажи премиальной недвижимости на первичном рынке Москвы превысили показатели 2023 года более чем на треть , сообщили «Известиям» участники рынка. По данным агентства недвижимости Whitewill, количество сделок в этом году составило почти 4,5 тыс. — на 34% больше, чем в прошлом.

Общая сумма проданной недвижимости в этом году составила 261,5 млрд рублей, что на 47% превышает показатели прошлого года. Также по итогам 2024-го количество сделок с ипотекой незначительно превысило их число в 2023-м — рост составил 6%.

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— В этом году мы отмечаем рост числа сделок с премиальной недвижимостью, что объясняется несколькими причинами, — рассказала «Известиям» топ-брокер агентства Екатерина Левина. — На рынок вышло большее число проектов, чем в предыдущем году. Кроме того, вырос объем предложения в уже строящихся проектах.

Прирост сделок в премиум-сегменте по сравнению с прошлым годом отметили и в Level Group.

« Инвесторы диверсифицируют свои активы, и недвижимость находится в фокусе их внимания , — сообщили в пресс-службе компании. — Ранее зарубежные объекты также были интересны нашим согражданам, однако за последние несколько лет ситуация поменялась, и большинство клиентов предпочитают инвестировать в проекты в пределах России».

Директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков добавил, что есть увеличение спроса на 7–10% из регионов, например из Краснодарского края или других областей с городом-миллионником в центре.

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— Основной портрет таких покупателей — бизнесмен, который владеет несколькими производствами, объектами недвижимости в своем регионе, где он получает стабильный доход , — сказал он. — Для дальнейших инвестиций и сохранения денежного капитала он выбирает приобретение дорогой недвижимости в столице. Доля таких клиентов составляет 10–15% от общего числа приобретающих недвижимость.

По данным аналитиков экосистемы Kalinka, в IV квартале 2024 года средневзвешенная цена за квадратный метр на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы достигла 1,86 млн рублей, а на вторичном — 1,45 млн рублей.

Кто покупает премиум-жилье

Покупатели элитной недвижимости в Москве преимущественно относятся к возрастной группе 40–50 лет, следует из данных экосистемы. При этом наблюдается увеличение доли более молодых покупателей в возрасте 20–40 лет — за год их количество выросло на 7%.

— Соотношение покупателей элитного жилья в Москве среди мужчин и женщин почти одинаковое, — пояснил гендиректор Kalinka Russia Алексей Чумалов. — В структуре сделок на мужчин приходится доля 52%, на женщин — 48%. Большинство покупателей — семейные пары с детьми или планирующие расширение семьи. Однако значительную долю покупателей также занимают люди, которые хотят жить ближе к работе или вблизи зоны деловой активности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Доля покупателей самых дорогостоящих лотов в возрасте до 40 лет действительно увеличилась — на 9%, рассказал сооснователь и совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Схожая тенденция зафиксирована и в Краснодарском крае, отметила руководитель отдела аналитики ГК «Точно» Валерия Цыганок. Так, например, наиболее дорогостоящие объекты на черноморском побережье чаще всего приобретают покупатели в возрасте 35–44 лет (47%) . В то время как на покупателей в возрасте 25–34 лет приходится 16%.

В группу молодых покупателей входят представители различных сфер бизнеса: собственники крупных компаний, топ-менеджеры, молодые предприниматели, бенефициары компаний, восстанавливающие жилье и инфраструктуру во вновь приобретенных регионах России, управляющие и бенефициары предприятий ВПК. Также встречаются представители IT-сферы, творческих профессий, спортивные звезды и известные личности.

Тренд на снижение среднего возраста покупателей элитного жилья в России отмечается на протяжение последних пяти лет, добавила директор федеральной компании «Этажи Прайм» в Москве Ригина Гордеева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если раньше дорогую недвижимость предпочитали покупатели в возрасте от 50 лет и старше, то теперь наиболее активная категория покупателей в возрасте от 20 до 45 лет , — сказала она. — В основном это представители IT-сферы, молодые предприниматели, в том числе из сегмента инфобизнеса, блогеры, владельцы модных салонов красоты, бутиков, а также развивающие сеть франшиз.

По словам эксперта, есть примеры, когда в компанию обращались за подбором недвижимости стоимостью 80–100 млн рублей молодые люди в возрасте 20–25 лет, готовые заплатить всю сумму целиком за счет собственных средств.

Такие покупатели, как указала Ригина Гордеева, не склонны к традиционной элитной недвижимости, располагающейся в центральных частях крупных городов, их больше интересует репутация жилого комплекса, его автономность в части развитости инфраструктуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Обращают внимание на приватность жилых комплексов, наличие высококлассных торговых помещений, химчисток, спа, бассейнов, теннисных кортов, — отметила она. — Для представителей блогосферы принципиальны видовые характеристики будущей квартиры и наличие в ней больших свободных пространств.

Какие риски покупки элитного жилья

Основными целями покупки элитного жилья остаются инвестиции, долгосрочные вложения, покупка дополнительной недвижимости, изменение предпочтений в месте проживания, покупка квартиры для детей и изменение состава семьи, отметил Алексей Чумалов.

— Одновременно с этим застройщики стимулируют продажи за счет привлекательных условий, — добавила Екатерина Левина. — В частности, программ рассрочки, которые позволяют покупателям приобрести недвижимость и одновременно остаток средств положить на банковский депозит с высокой ставкой. Также в этом году реализовался отложенный спрос прошлого года . А из-за высокой инфляции часть высокобюджетных клиентов еще больше диверсифицируют активы в пользу недвижимости.

Портрет инвестора в элитную недвижимость прост, отметил эксперт по недвижимости, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев. Это человек с достатком кратно выше среднего.

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

— Основная задача, которую решают при инвестировании в такой вид актива, — это сохранение капитала , — пояснил эксперт. — Если же мы говорим об инвестициях частных лиц в покупку лотов в отелях «пять звезд», то есть де-люкс-сегмента, то тут кроме сохранения капитала мы так же увидим задачу создания пассивного дохода.

Риском инвестиций в элитную недвижимость в первом случае может стать покупка пассива, который потом в случае необходимости трудно будет продать , подчеркнул Евгений Ткачев.

— Здесь также может быть риск, связанный с последующей ликвидностью при перепродаже и недополучением прибыли , — сказал он. — Этот рынок более консервативный и менее рисковый, более подходящий для традиционных инвестиционных стратегий создания семейного капитала.