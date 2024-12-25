«В следующие месяцы будут приняты 16-й, 17-й и 18-й пакеты санкций»

Победа Киева в конфликте с Россией невозможна, самый логичный финал — переход территорий с русскоязычным населением к РФ и отказ Украины от вступления в НАТО на длительный период, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин. Несмотря на слабую эффективность санкций против России, страны ЕС рассматривают новые пакеты ограничений, подчеркнул депутат. Комментируя европейскую повестку, он сказал, что беженцы из Сирии не покинут ЕС после смены власти в республике, а, напротив, стоит ожидать новой миграционной волны. О том, чем закончилось заседание ЕП по Сирии и о перспективах поставок российского газа в Евросоюз, — в эксклюзивном интервью Петара Волгина «Известиям».

«Для Болгарии очень важно иметь нормальные отношения с Россией»

— Как, по вашему мнению, может завершиться украинский конфликт? Какое у вас отношение к мирным инициативам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана?

— Конфликт на Украине может закончиться только мирными переговорами. Победа Киева, на которой продолжают настаивать самые ярые русофобы, невозможна. Трагическим результатом этого абсурдного желания становится гибель всё большего числа людей. Хорошо, что есть и нормальные люди, как Виктор Орбан, которые говорят, что нет альтернативы переговорам. Несколько месяцев тому назад, когда Орбан выдвигал свои мирные инициативы, высшие чиновники ЕС издевались над ним. Но после победы Трампа в США всё стало меняться. К Орбану уже прислушиваются. Поэтому у меня есть надежда, что военные действия на Украине скоро закончатся.

Самое логичное завершение конфликта будет, если территории, где живет русскоязычное население, отойдут к России, а Украина не станет вступать в НАТО в течение долгого периода времени. Было бы хорошо, если бы Болгария тоже активно участвовала в мирном процессе. К сожалению, это сейчас невозможно. У нас нет независимого правительства. У нас правят люди, у которых нет своей воли. Они просто выполняют указания извне. Так что их западные кураторы не позволят им действовать самостоятельно.

— Как вы оцениваете перспективы нормализации отношений между Россией и Болгарией?

— Нормализация отношений Болгарии и России будет возможна, только когда правительство в Софии будет нормальным, или, говоря другими словами, когда оно будет защищать болгарские, а не американские интересы. В Болгарии существует один очень интересный феномен. Большинство обычных граждан относятся с симпатией к России. И в то же время большая часть нашей политической элиты относится к ней враждебно. Почему это происходит? Потому что большинство наших политиков жили на Западе, или учились на Западе, или проходили всякие курсы на Западе. Им промыли мозги. Кроме того, они знают, что их политическое будущее зависит от заокеанских начальников, так что они хотят понравиться им, а не своим согражданам.

Представители нашей элиты нам часто говорят: что вы хотите, мы входим в ЕС и НАТО, и, значит, мы должны делать всё то, что эти организации решат. В то же самое время мы видим, что есть страны, такие как Венгрия, Словакия и Турция, которые тоже участвуют в работе этих организаций, но проводят независимую политику. То есть иметь независимую политику — это совсем не mission impossible (англ. — миссия невыполнима). Просто надо быть решительными.

— Изменится ли политика Болгарии в отношении России, если ваша партия «Возрождение», которая сейчас занимает третье место в парламенте, победит на выборах? Как вы оцениваете возможность проведения досрочных парламентских выборов в Болгарии в 2025 году?​

— Конечно, изменится политика, если «Возрождение» будет управлять страной. И не потому что это «пророссийская» партия, в чем ее обвиняют, а потому что она — проболгарская партия. А для Болгарии очень важно иметь нормальные отношения с Россией. У нашей экономики большие убытки из-за антироссийских санкций, которые мы ввели, потому что мы часть ЕС. Так что чем скорее отношения между Болгарией и Россией будут исправлены, тем лучше. А что касается досрочных парламентских выборов, то очень возможно, что они состоятся ранней весной (2025 года. — «Известия»). Партии, которые сейчас могут вместе создать правительство, — очень разные. Их объединяет только так называемый евроатлантизм. В переводе на нормальный язык это означает готовность всегда выполнять приказы Брюсселя и Вашингтона. Однако на одном таком примитивном евроатлантизме долго не продержишься.

«В Европарламенте каждый месяц принимаются антироссийские резолюции»

— Недавно ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций. По вашей информации, ведется ли какая-либо подготовка к 16-му?

— Я не сомневаюсь, что в следующие месяцы будут приняты 16-й, 17-й и 18-й пакеты санкций. Дело в том, что никто в Европейском союзе не хочет провести даже малейшую оценку воздействия этих рестрикций. И они не делают это совершенно сознательно. Потому что если сделать оценку влияния этих ограничений, то окажется, что именно страны ЕС пострадали в самой большой степени. Когда начали вводить ограничения, нам говорили, что это «ядерные санкции», российская экономика не выдержит, всё в России обрушится, олигархи потеряют свои активы, другие люди потеряют работу, у них не будет на что жить и они начнут бунт против власти. А что в действительности получилось? Российская экономика не обрушилась, власть в Москве не показывает признаки распада. Зато премьер-министры европейских стран один за другим уходят в отставку раньше срока, а экономическое положение в этих странах ухудшается. Вдобавок Россия выигрывает и на поле боя.

— Планирует ли Европейский парламент рассмотрение новых резолюций, связанных с Россией?

— В Европарламенте каждый месяц принимаются антироссийские резолюции. Это абсурд. На последней сессии были дебаты о ситуации в Сирии после смещения Башара Асада, однако больше всего говорили не о том, что происходит в стране, а о том, как хорошо, что «один из людей Путина» потерял власть. Иногда я думаю, что официозные евродепутаты — не очень умные люди. Они как заводные машинки. Даже уверен в том, что если не будет Путина, то они не будут знать, о чем говорить. Действительно, никакого толку нет от всех этих антироссийских резолюций. Точно так же нет смысла и во всех резолюциях, которые прославляют режим в Киеве. Коллективный Запад продолжает снабжать Зеленского деньгами и оружием, а в то же самое время Россия продолжает выигрывать на поле боя. Запад превратился в какой-то дурдом, в котором пациенты стали начальниками.

— Смена власти в Сирии, на ваш взгляд, приведет к возвращению сирийских беженцев на родину или, наоборот, к увеличению миграционного потока в ЕС? Рассматриваются ли в Европарламенте какие-либо решения на этот счет?

— Как я уже сказал, в Европарламенте состоялись дебаты на эту тему. Но большинство ораторов были очень заняты радостью от падения режима Асада и не хотели говорить о том, что сейчас происходит в Сирии. Я взял слово и напомнил всем то, что произошло, когда США решили «демократизировать» Ирак в 2003 году, и что произошло в 2011-м, когда Запад решил «демократизировать» Ливию. Именно в результате огромнейших усилий этих «демократов» родилось «Исламское государство» (запрещено и признано террористической организацией в России. — «Известия»), а в Европу хлынули миллионы мигрантов. Не хочу быть плохим пророком, но думаю, что сейчас то же самое произойдет. Сирия превратится в новую Ливию, где все будут воевать друг против друга. Никто из беженцев не захочет возвращаться в такое место. Представьте себе человека, который устроился в Германии или Дании или где-нибудь в другом месте, и вдруг ему говорят, вот, мол, Асада уже нет, возвращайся в Сирию, потому что там уже свобода и демократия. Да какая свобода, когда все друг в друга стреляют. Не только никто не вернется туда — огромное количество людей потянется в Европу. Но высшие чиновники ЕС предпочитают об этом не говорить. Они заняты мечтами о «победе над Россией». И пока они грезят этой мифической «победой», не замечают, что творится у них под носом.

— Возможно ли, что представители болгарского или европейского парламента в следующем году посетят РФ?

— Большинство депутатов как болгарского парламента, так и европейского — трусливые люди. Они ужасно боятся, что если поедут в Россию, то их заклеймят как «сторонников Путина» или как «агентов КГБ». В действительности это очень печально. Печально, потому что эти люди отказываются думать собственной головой и действуют как марионетки. И от этого поведения никому лучше не становится. Без диалога, без общения между людьми с разными взглядами ничего хорошего не получится. Конечно, есть в Европарламенте и другие люди, которые не боятся. Надеюсь, что с течением времени их число увеличится.

— Ранее сообщалось, что болгарские компании «Булгаргаз» и «Булгартрансгаз» могут прекратить транзит газа из России в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдет способ оплатить транзит...

— Санкции введены в отношении Газпромбанка, аргументация заключается в том, что таким образом затрудняется торговля российским газом и, соответственно, уменьшаются доходы, которые поступали бы в Россию. Если способ оплаты не будет найден в обход санкций, «Булгартрансгазу» придется прекратить транзит, а Юго-Восточная Европа окажется в дефиците, ведь на самом деле Болгария, Венгрия, Сербия, Греция, Северная Македония, Австрия, Словакия и Румыния потребляют российский газ. Одни полностью [зависят от него], другие — частично.

Санкции против России нужны для того, чтобы Россия не могла развиваться, расти, быть сильной. Они являются оружием наряду с военными средствами. Они абсолютно противоположны рыночной экономике. Запад говорит о свободе и рыночной экономике, но на самом деле он использует силовое давление, чтобы захватить рынки стран, которые он считает конкурентами, таких как Россия. И считает РФ не просто рыночным конкурентом, но и конкурентом в предложении иной социальной модели развития, конкурентом в глобальном управлении миром.