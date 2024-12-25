Попали в строй: мигрантам могут запретить смену места работы

Мигрантов обяжут работать у одного работодателя — в патенте пропишут конкретную компанию, а не специализацию сотрудника, как сейчас . В итоге приехавшие в РФ строители не уйдут в курьеры или таксисты . Инициатива принадлежит Минстрою, который таким образом намерен решить проблему кадрового дефицита в отрасли. Предлагается внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Примут ли эту меру и сработает ли она на практике — в материале «Известий».

Что предлагают изменить для мигрантов

Минстрой доработал свой план поддержки строительной отрасли , он уже внесен в аппарат правительства на согласование, «Известия» ознакомились с документом. Помимо прочих инициатив, в ведомстве предложили решить и кадровый вопрос: установить новое обязательство для трудовых мигрантов, которые работают в стране по патенту. Их следует обязать трудиться в России только у одного работодателя, то есть название компании будут фиксировать в самом патенте , полагают в министерстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Речь идет о поправках в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» , которые могут затронуть все отрасли. Новый порядок в строительной сфере должен начать действовать уже с апреля – июня 2025 года в зависимости от прохождения процедур согласования. Ожидаемый результат от такого подхода, как указал Минстрой, — снижение текучести кадров, усиление контроля за трудовыми мигрантами. При этом ведомству еще предстоит уточнить, какое финансирование потребует эта мера .

Из документов Минстроя следует, что Минтруд не высказал концептуальных возражений. « План мероприятий направлен на поддержку строительной отрасли, привлечение квалифицированных работников в порядке организованного набора будет способствовать восполнению дефицита кадров в одной из важнейших сфер экономики », — отметили в этом ведомстве.

В 2017 и 2019 годах Россия заключила соглашения о наборе сотрудников с Узбекистаном и Таджикистаном, напомнил Минтруд в документах. Договоренности предполагают, что граждан этих стран направляют на стройку в РФ.

Минфин концептуально поддержал предложение Минстроя с учетом замечаний . Что конкретно смутило министерство, в документах не указано, в самом ведомстве «Известиям» их содержания не раскрыли. МВД попросило исключить себя из периметра дискуссии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Известия» направили запрос в правительство.

В Минстрое редакции сказали, что в строительстве и ЖКХ трудится порядка 11,5 млн специалистов, из которых порядка 1 млн иностранцы .

— Вопрос привлечения работников на объекты строительства сейчас актуален с учетом задач, которые стоят перед отраслью . Для обеспечения бесперебойной работы стройкомплекса Минстрой ведет регулярную работу по привлечению квалифицированных кадров, в первую очередь отечественных специалистов. Вместе с тем большое внимание ведомство уделяет вопросам межгосударственного сотрудничества, — добавили там.

«Известия» запросили топ-5 крупнейших застройщиков, среди которых компании «Самолет», ПИК, ЛСР и др.

Как получить патент на работу

Правила для найма иностранных граждан в строительной отрасли зависят то того, в каком порядке иностранец въехал на территорию России , сказала «Известиям» юрист адвокатского бюро «А2» Элен Зурначян. Если будущий сотрудник — «безвизовый» иностранный гражданин, то он имеет право работать в РФ при наличии патента. Для того чтобы его получить, следует обращается в местные отделения МВД, причем самостоятельно.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— В 2024 году в России установлены квоты для иностранных граждан в сфере строительства, позволяющие нанимать до 80% таких сотрудников. Эту долю могут определять в зависимости от региона, квоты ежегодно пересматривают, что необходимо для защиты интересов местных граждан и регулирования рынка труда, предотвращения его перенасыщения работниками из иностранных государств, — рассказала она.

Причем сейчас в патенте не указывают работодателя, только профессию мигранта, следует из закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Патент выдают на ограниченный срок — максимум на 12 месяцев. Если человек превышает его и работает без такого документа, то его самого и работодателя могут наказать . Штраф для иностранца составляет до 5 тыс. рублей, плюс возможная депортация. Для компании санкция может составить до 800 тыс. рублей, следует из КоАП. Таким образом, незаконная смена работодателя, указанного в патенте, может привести к штрафу и административному выдворению за пределы РФ.

Как правило, перед приездом в РФ мигранты заключают договор со своим будущим работодателем, но далее они могут перезаключить контракт с другой компанией, отечественное регулирование это допускает , пояснил «Известиям» директор международного альянса «Трудовой мигрант» Сергей Болдырев. Предложение Минстроя действительно может предотвратить текучку работников в стройкомплексе, но это не значит, что так можно решить проблему дефицита кадров в этой отрасли .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Работа на стройке не самая легкая и прибыльная, люди из других государств не стремятся попасть на нее, гораздо более выгодно сейчас пойти работать курьером, — отметил эксперт. — Поэтому вряд ли таким способом можно будет привлечь достаточное число кадров. С другой стороны, исполнение этой нормы будет легко контролировать — в РФ работают над тем, чтобы у каждого мигранта был цифровой профиль со всем объемом информации о человеке .

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева поддержала предложение Минстроя. Такой подход позволит упорядочить поток мигрантов, которые часто со стройки уходят в доставку, полагает она. Но в таком случае работодатель должен взять на себя обязанность расселять сотрудников, заниматься их подготовкой и многое другое, уточнила депутат.

На долгой дистанции такой инструмент вряд ли будет эффективным , считает гендиректор кадрового маркетплейса Laborplace Владислав Рылеев.

— Во-первых, при этом подходе у трудового мигранта будет ограничена свобода выбора работодателя. Во-вторых, компании будут практически привязывать людей к своему бизнесу и не будут стремиться создавать конкурентные условия труда для мигрантов. Это может создать сильный перекос в пользу больших компаний, а малый и средний бизнес пострадает , — сказал он «Известиям». — Если всерьез рассматривать это предложение, то необходимо учитывать и ответственность компании за своего сотрудника, на них должна лечь ответственность за создание необходимых условий труда и жизни мигрантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин