Попали в строй: мигрантам могут запретить смену места работы
Мигрантов обяжут работать у одного работодателя — в патенте пропишут конкретную компанию, а не специализацию сотрудника, как сейчас. В итоге приехавшие в РФ строители не уйдут в курьеры или таксисты. Инициатива принадлежит Минстрою, который таким образом намерен решить проблему кадрового дефицита в отрасли. Предлагается внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Примут ли эту меру и сработает ли она на практике — в материале «Известий».
Что предлагают изменить для мигрантов
Минстрой доработал свой план поддержки строительной отрасли, он уже внесен в аппарат правительства на согласование, «Известия» ознакомились с документом. Помимо прочих инициатив, в ведомстве предложили решить и кадровый вопрос: установить новое обязательство для трудовых мигрантов, которые работают в стране по патенту. Их следует обязать трудиться в России только у одного работодателя, то есть название компании будут фиксировать в самом патенте, полагают в министерстве.
Речь идет о поправках в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», которые могут затронуть все отрасли. Новый порядок в строительной сфере должен начать действовать уже с апреля – июня 2025 года в зависимости от прохождения процедур согласования. Ожидаемый результат от такого подхода, как указал Минстрой, — снижение текучести кадров, усиление контроля за трудовыми мигрантами. При этом ведомству еще предстоит уточнить, какое финансирование потребует эта мера.
Из документов Минстроя следует, что Минтруд не высказал концептуальных возражений. «План мероприятий направлен на поддержку строительной отрасли, привлечение квалифицированных работников в порядке организованного набора будет способствовать восполнению дефицита кадров в одной из важнейших сфер экономики», — отметили в этом ведомстве.
В 2017 и 2019 годах Россия заключила соглашения о наборе сотрудников с Узбекистаном и Таджикистаном, напомнил Минтруд в документах. Договоренности предполагают, что граждан этих стран направляют на стройку в РФ.
Минфин концептуально поддержал предложение Минстроя с учетом замечаний. Что конкретно смутило министерство, в документах не указано, в самом ведомстве «Известиям» их содержания не раскрыли. МВД попросило исключить себя из периметра дискуссии.
«Известия» направили запрос в правительство.
В Минстрое редакции сказали, что в строительстве и ЖКХ трудится порядка 11,5 млн специалистов, из которых порядка 1 млн иностранцы.
— Вопрос привлечения работников на объекты строительства сейчас актуален с учетом задач, которые стоят перед отраслью. Для обеспечения бесперебойной работы стройкомплекса Минстрой ведет регулярную работу по привлечению квалифицированных кадров, в первую очередь отечественных специалистов. Вместе с тем большое внимание ведомство уделяет вопросам межгосударственного сотрудничества, — добавили там.
«Известия» запросили топ-5 крупнейших застройщиков, среди которых компании «Самолет», ПИК, ЛСР и др.
Как получить патент на работу
Правила для найма иностранных граждан в строительной отрасли зависят то того, в каком порядке иностранец въехал на территорию России, сказала «Известиям» юрист адвокатского бюро «А2» Элен Зурначян. Если будущий сотрудник — «безвизовый» иностранный гражданин, то он имеет право работать в РФ при наличии патента. Для того чтобы его получить, следует обращается в местные отделения МВД, причем самостоятельно.
— В 2024 году в России установлены квоты для иностранных граждан в сфере строительства, позволяющие нанимать до 80% таких сотрудников. Эту долю могут определять в зависимости от региона, квоты ежегодно пересматривают, что необходимо для защиты интересов местных граждан и регулирования рынка труда, предотвращения его перенасыщения работниками из иностранных государств, — рассказала она.
Причем сейчас в патенте не указывают работодателя, только профессию мигранта, следует из закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Патент выдают на ограниченный срок — максимум на 12 месяцев. Если человек превышает его и работает без такого документа, то его самого и работодателя могут наказать. Штраф для иностранца составляет до 5 тыс. рублей, плюс возможная депортация. Для компании санкция может составить до 800 тыс. рублей, следует из КоАП. Таким образом, незаконная смена работодателя, указанного в патенте, может привести к штрафу и административному выдворению за пределы РФ.
Как правило, перед приездом в РФ мигранты заключают договор со своим будущим работодателем, но далее они могут перезаключить контракт с другой компанией, отечественное регулирование это допускает, пояснил «Известиям» директор международного альянса «Трудовой мигрант» Сергей Болдырев. Предложение Минстроя действительно может предотвратить текучку работников в стройкомплексе, но это не значит, что так можно решить проблему дефицита кадров в этой отрасли.
— Работа на стройке не самая легкая и прибыльная, люди из других государств не стремятся попасть на нее, гораздо более выгодно сейчас пойти работать курьером, — отметил эксперт. — Поэтому вряд ли таким способом можно будет привлечь достаточное число кадров. С другой стороны, исполнение этой нормы будет легко контролировать — в РФ работают над тем, чтобы у каждого мигранта был цифровой профиль со всем объемом информации о человеке.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева поддержала предложение Минстроя. Такой подход позволит упорядочить поток мигрантов, которые часто со стройки уходят в доставку, полагает она. Но в таком случае работодатель должен взять на себя обязанность расселять сотрудников, заниматься их подготовкой и многое другое, уточнила депутат.
На долгой дистанции такой инструмент вряд ли будет эффективным, считает гендиректор кадрового маркетплейса Laborplace Владислав Рылеев.
— Во-первых, при этом подходе у трудового мигранта будет ограничена свобода выбора работодателя. Во-вторых, компании будут практически привязывать людей к своему бизнесу и не будут стремиться создавать конкурентные условия труда для мигрантов. Это может создать сильный перекос в пользу больших компаний, а малый и средний бизнес пострадает, — сказал он «Известиям». — Если всерьез рассматривать это предложение, то необходимо учитывать и ответственность компании за своего сотрудника, на них должна лечь ответственность за создание необходимых условий труда и жизни мигрантов.
Решение кадровой проблемы строительной отрасли за счет мигрантов — самый очевидный, привычный и эффективный путь, сказала «Известиям» президент группы «Медиалайн» Лариса Рудакова. С другой стороны, если идти только этим путем, то отрасль надолго отрежет путь в профессию и интерес к строительным специальностям для молодой аудитории, сказала эксперт. Новое поколение пока проявляет его, считая сферу недвижимости достаточно привлекательной как место для своей будущей работы. Надо не загасить этот интерес еще большим притоком мигрантов в отрасль, добавила она.