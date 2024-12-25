Трудности перевода: почему Черчесов может покинуть сборную Казахстана

Российский тренер Станислав Черчесов может быть уволен в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник, 23 декабря, известный казахстанский комментатор Ермухамед Маулен. По информации «Спорт-Экспресса», сотрудники юридической службы федерации уже начали рассматривать вопрос о досрочном прекращении действия трудового договора. На это есть несколько причин, но самая важная — смена руководства местной федерации.

Новый рулевой

Судя по имеющейся информации, такой шаг — целиком и полностью инициатива нового президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова. 36-летний функционер занял пост совсем недавно — выборы состоялись 20 декабря. Омаров выиграл их с подавляющим преимуществом, набрав 94% голосов.

Предыдущий президент КФФ Адилет Барменкулов, который пригласил Черчесова, покинул должность в ноябре по собственному желанию. В выборах он не участвовал, однако, по некоторым данным, пытался продвинуть в КФФ своего человека — Ерлана Джамантаева, о чем сообщало издание «ВсеПроСпорт». Джамантаев в итоге снялся с гонки за несколько дней до голосования.

Барменкулов был сторонником Черчесова и неоднократно заступался за российского тренера. К середине октября, когда Казахстан уже потерпел четыре поражения в дивизионе В Лиги наций и шел на последнем месте, экс-президент КФФ отмечал прогресс команды.

— Ребятам самим нравится тот футбол, который они сейчас показывают. И понравилось, как команда выглядела против Словении и Австрии. Причем эта игра уже выстраивается. Уступить с такой точно не стыдно. Да и забивать должны были. Со временем это должно прийти, — отмечал Барменкулов.

Черчесов по поводу выборов не переживал.

— Встречи с кандидатами? Нет. Выборы президента будут 20 декабря, кандидаты определились. Ни с одним из них я лично не знаком. Волнение? Почему оно должно возникнуть? Выборы — это нормальный процесс, — говорил «Спорт-Экспрессу» Станислав Саламович в середине декабря.

Вместе с тем вице-президент КФФ Рохус Шох в разговоре с «СЭ» не подтвердил и не опроверг информацию Маулена: «Я слухи не комментирую».

А вот мнение казахстанского спортивного журналиста Ануара Абдрахманова.

— Омаров — новый человек в футболе, и понятно, что он будет собирать свою команду, — сказал Абдрахманов «Известиям». — Но, помимо него, в федерацию казахстанского футбола вернулся Саян Хамитжанов, опытный функционер, который добился отличных результатов в свое время с «Астаной». Насчет новостей о возможном увольнении Черчесова думаю, что на данный момент в самой федерации пока нет окончательного решения.

Вероятные причины

Период в Казахстане получился для Черчесова не лучшим в карьере. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций, уступив в пяти из них с общим счетом 0:15 и один завершив нулевой ничьей дома с Норвегией. Уже в середине ноября Казахстан потерял даже теоретические шансы сохранить прописку в дивизионе В и отправился в С.

Кроме того, Черчесов неоднократно попадал в так называемые языковые скандалы — несколько раз местные СМИ возмущались из-за шуток тренера на пресс-конференциях. Так, в октябре один из журналистов обратился к Черчесову на казахском языке, на что Станислав Саламович переспросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

И хотя позднее шутку объяснили (журналист был одет в футболку ПСЖ), скандала избежать не удалось. Тренера оштрафовали на 150 тыс. рублей. «Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели беседу, работу. Ему выставлен штраф», — заявлял тогда Барменкулов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024-го. До нее Станислав Саламович трудился в венгерском «Ференцвароше», с которым взял два чемпионства и Кубок страны, а также впервые с 1975 года вывел клуб в весеннюю стадию еврокубков. До этого был удачный период в сборной России, с которой специалист доходил до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. Кроме того, в активе Черчесова работа в польской «Легии», с которой российский специалист сделал золотой дубль, «Спартаке», «Динамо» и многих других командах РПЛ.

Отметим, что разговоры о возвращении Станислава Саламовича в РПЛ ходят давно. Однако последний раз он работал в высшем дивизионе российского клубного футбола в далеком 2015 году.

— Возглавь вы сейчас российский топ-клуб, из которого ушел тренер, кого бы взяли — иностранца или россиянина? Всё зависит от поставленных задач, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-руководитель «Локомотива» Илья Геркус. — В топ-клубе они наверняка будут высокими — значит, нужен опытный специалист, способный выигрывать, работать под давлением, с топ-футболистами. Наших таких мало. Их вообще мало — и хороших, и плохих. А уж для топ-клубов, пожалуй, человек 5–6 наберется. Семак, Слуцкий... Черчесов, конечно, топ-тренер — любую команду можно доверить. Федотов? Да, вторые места с «Сочи» и ЦСКА — это серьезные достижения, у него есть характер, стиль, харизма. Пожалуй, еще Гончаренко, тоже хватает качеств. И больше никто так с ходу в голову и не приходит.

Прямо сейчас клубы из первой пятерки РПЛ возглавляют три россиянина (Семак, Мусаев, Галактионов) и два иностранца (Станкович, Личка).