Спиридонов день: что категорически запрещено, народные приметы

Ежегодно 25 декабря православные верующие отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых любимых святых. В 2024 году памятная дата приходится на среду. В народе же праздник 25 декабря известен как Спиридон Солнцеворот, он имеет дохристианские, языческие корни. Наши предки подмечали различные детали погоды, в том числе и связанные с Солнцем. Тогда-то они и заметили, что примерно в эту дату световой день начинает становиться всё длиннее. Подробнее о святом, его связи с народным праздником, а также о традициях и приметах, связанных с этой датой, — в материале «Известий».

Спиридонов день: что за народный праздник 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, православные христиане отмечают день памяти Спиридона Тримифунтского. Для верующих он является одним из самых великих святых и считается чудотворцем как у православных, так и у католиков. Праздник является непереходным, из года в год он отмечается в один и тот же день.

Даты жизни святого Спиридона достоверно неизвестны, но приводятся примерные годы его рождения и смерти — 270-й и 348-й. Предание гласит, что Спиридон родился на Кипре в небогатой семье. Он всегда был добр к другим: давал бездомным кров, а странников кормил и предоставлял место для отдыха. Примером для себя он считал ветхозаветных праведников Давида, Иакова и Авраама. От каждого он черпал что-то свое: покорность и смирение, доброту, а также любовь к путникам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Была у святого и семья, но семейными хлопотами долго наслаждаться ему не пришлось: супруга рано умерла. Однако тяжелая потеря не лишила его веры в Бога, он продолжил служение и, как и раньше, помогал нуждающимся. В зрелом возрасте он стал епископом города Тримифунта (ныне — селение Треметусия на Кипре).

Известен святитель не только своими добрыми делами, но и чудесами, которые происходили как при его жизни, так и посмертно. По преданию, он мог воскрешать мертвых, избавлять местность от засухи и изгонять демонов. Помогал он и финансово. Именно поэтому в наши дни верующие в молитве просят у святого помощи с деньгами, а также в поиске работы. Среди прочего помогает он и в болезнях, а также семейным парам в воспитании детей.

25 декабря — Спиридон Солнцеворот: история праздника, традиции, приметы

Среди ставших легендой чудес можно выделить:

— воскрешение младенца и его матери. Однажды пришла к епископу женщина с телом младенца на руках. Она просила у святого заступничества и воскрешения ребенка. После молитвы просьба женщины была выполнена, однако это чудо настолько потрясло ее, что она сама упала замертво. Повторная молитва вернула к жизни и мать;

— спасение от засухи. По легенде, в одном селении начались засуха и голод, а местные торговцы, пользуясь этим, наживались на горе людей, поднимая цены на хлеб. Тогда один бедняк, не имея средств, чтобы позволить себе хоть небольшой кусок, отправился к святому Спиридону. По его молитве Бог послал за землю ливень, который смыл зерно и другие плоды из амбара торговца так, чтобы любой мог их взять. Один из амбаров торговца был полностью разорен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— спасение от бедности. Другой бедняк просил у того же торговца еду в долг. Однако залога у него не было, поэтому хлеба он не получил. Тогда мужчина отправился к епископу Спиридону, который превратил обычную змею в золото. Отдал земледелец деньги в залог за хлеб, а после жатвы вернул торговцу хлеб, а себе — заложенное золото. Затем отнес он золотую змею обратно Спиридону, а тот вернул рептилии первоначальный вид.

— защита невинно осужденного. Однажды отправился святой к несправедливо осужденному человеку, но на его пути разлился ручей. По его повелению вода расступилась, и Спиридон смог беспрепятственно продолжить путь. Узнав об этом чуде, неправедный судья отпустил невинно осужденного.

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На Руси в народе день памяти святого известен как Спиридон Солнцеворот. Однако в основе он имеет дохристианские, языческие корни. Считается, что в то время наши предки почитали Сварога как высшего бога. О значении его имени существует много версий, но чаще всего его трактуют как «Солнце» и «сиять». Также Сварога называли богом-кузнецом.

В какой-то момент наши предки заметили, что примерно с 25 декабря день начинает постепенно увеличиваться, а ночь — укорачиваться. Таким образом, они считали, что в этот день Солнце делает «поворот» с зимы к лету, поэтому день стал у них называться Солнцеворотом. Популярной стала поговорка: «Солнце — на лето, зима — на морозы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В современном мире аналогом Солнцеворота можно назвать день зимнего солнцестояния, который проходит чуть ранее и также имеет длинную историю, наполненную своими обрядами, ритуалами и даже гаданиями.

Справка «Известий» День солнцестояния — астрономическое явление, которое ежегодно приходится на 21 или 22 декабря. Продолжительность светового дня в это время достигает своего минимума, а ночь, наоборот, максимума. Наступает астрономическая зима, которая длится до весеннего равноденствия. В 2025 году весна придет 20 марта. В 2024 году день зимнего солнцестояния пришелся на субботу, 21 декабря. В Северном полушарии наблюдалось самое низкое положение Солнца относительно горизонта. В Южном полушарии в это время наступило астрономическое лето. Первым эту дату установил в 45 году до н.э. величайший римский полководец Гай Юлий Цезарь. В календаре, названном позднее юлианским, он обозначил 25 декабря как день зимнего солнцестояния. Впоследствии из-за несовпадения длительности календарного года и солнечного произошел сдвиг, и сегодня этот день отмечают раньше.

С приходом на территорию Руси христианства 25 декабря стали отмечать церковный день памяти Спиридона Тримифунтского, однако память о языческом торжестве еще долго существовала в народе. В результате, как это случалось и с другими христианскими праздниками, языческие и православные традиции частично переплелись между собой. Таким образом, сейчас на один день приходятся два праздника: день памяти Спиридона Тримифунтского и Спиридон Солнцеворот (известен также как Спиридонов день).

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Традиции празднования Спиридонова дня

Для крестьян 25 декабря было особенной датой из-за того, что день начинал постепенно прибывать, а Солнце «поворачивало» к лету.

Считалось, что в этот день медведи в берлогах могут повернуться даже на звук шагов человека. Поэтому в лес 25 декабря старались не ходить.

В Спиридонов день важным считалось встретить рассвет с самой высокой точки в округе.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Кроме того, старинные поверья гласили, что 25 декабря — это день борьбы между тьмой и светом, поэтому крестьяне, жаждущие скорого прихода тепла и более длинного светового дня, пытались помочь свету, или же Солнцу, разными ритуалами:

— пекли обрядовый хлеб. Важной считалась традиция печь круглый хлеб в виде ближайшей к Земле звезды;

— водили хоровод. В основе названия лежит слово «круг», который означает Солнце. Поэтому хоровод — обрядовое действие или танец, связанные с культом Солнца;

— скатывали зажженное колесо с холма. Колесо также представляло собой символ Солнца. Такой ритуал должен был помочь небесному светилу быстрее вернуться и принести с собой весну. При этом приговаривали: «Колесо с горы катись — весной красной к нам вернись!»;

— жгли костры повсеместно. Считалось, что таким образом можно помочь Солнцу разогнать тьму и морозы;

— разгоняли злых духов. Гостям в доме подносили особую ритуальную чашу для вина и произносили заговоры. Важно было по всему дому разложить символы Солнца, которые были призваны защитить жилье от нечистой силы. Для этого же в порог втыкали топор и серп в притолоку.

Помимо вышеперечисленного, на Спиридона Солнцеворота было принято читать заговоры, прося о счастливой доле. Одновременно с этим на заре умывались снегом либо талой водой. При этом всегда просили об одном и том же: о хорошем муже и детях, о деньгах и полном столе, о здоровье и др.

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Что можно и нельзя делать в Спиридонов день 25 декабря

Сегодня Спиридонов день имеет большую связь с церковью, поэтому и запреты дня касаются именно религиозного праздника. Так, нельзя работать в этот день, ходить на охоту или рыбалку. Отправляться в дальнюю поездку также считается нежелательным. Тяжелая работа, шитье и вязание под запретом. Как всегда, православным нельзя лгать и ссориться.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Важно также отметить и ограничения, связанные с тем, что праздник выпадает на Рождественский пост, который продлится до вечера 6 января. Самыми строгими днями являются среда и пятница. В монастырях пост строже, а для обычных верующих он мягче. В этот день нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения, рекомендуется заменить их фруктами и овощами.

Спиридонов день: народные и погодные приметы

Славяне с давних пор подмечали изменения в погоде, которые помогали сделать прогноз на небольшое время вперед. Кроме того, некоторые закономерности предсказывали нашим предкам, каким будет урожай и многое другое:

— если ветер дует с разных сторон в Спиридонов день, будут закрома полны урожая;

— воробьи несут в гнезда пух и перья — скоро грянут морозы;

— срезали в день Спиридона Солнцеворота ветку вишни, она могла указать на количество урожая в будущем году. Для этого ее ставили в горшок и ухаживали. Если к Рождеству появлялись цветочки, то урожай будет богатым;

— кур, как считалось, в этот день нужно кормить гречихой с правой руки, тогда они начнут нестись раньше;

— если яблони очистить в Спиридонов день от снега, они раньше зацветут весной;

— Солнце светит ярко — лето будет солнечным и плодородным, а Новый год ясным и морозным;

— какими будут 12 дней после Спиридонова дня, такими и окажутся последующие 12 месяцев;

— пасмурная погода и иней на деревьях — на Новый год будет потепление;

— пасмурное утро также предвещает раннюю весну.